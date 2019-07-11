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Doğal diye 'masum' sanmayın... Kola kadar tehlikeli!

Doğal meyve sularının kola kadar tehlikeli olduğu ortaya çıktı.

Doğal diye 'masum' sanmayın... Kola kadar tehlikeli!
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Yapılan son araştırma ev yapımı doğal meyve sularının da kanser riskini diğer şekerli içecekler kadar arttırdığını ortaya koydu.

The Guardian’da yer alan habere göre kola, limonata gibi şekerli içeceklerobeziteye neden oldukları için kanserle ilişkilendiriliyordu fakat Fransa’da yapılan yeni araştırma ile şekerin kanseri tetiklemesinin başka nedenleri de olabileceği ortaya çıktı.

British Medical Journal’da (BMJ) yayımlanan makaleyi yayımlayan araştırmacılar “1 bardak kola ve 1 bardak sıkma portakal suyunda neredeyse aynı miktarda şeker var. Meyve suları içerdiği lif ve vitaminler nedeniyle daha iyi bir tercih olabilir ama kanserle ilişkisi aynı” dedi.

Şekerli içecek tüketimini azaltmanın kanser riskini düşürmedeki önemini vurgulayan araştırmacılar “Bu sonuç, şekerli içecekleri hiç içmeyin demek değil. Önemli olan dengeli bir beslenmeye sahip olmak. Günde 1 bardaktan az tüketiyorsanız sorun yok ama her gün en az 1 bardak şekerli içecek içiyorsanız risk altında olabilirsiniz” açıklamasını yaptı.

Fransa’da 101 bin 257 sağlıklı yetişkin birey arasında yapılan çalışmada ilk adım olarak katılımcılar beslenme düzenlerini ortaya koyan bir anket doldurdular. 9 yıl boyunca takip edilen katılımcılarda araştırma sürecinde yaklaşık 2 bin 200 kanser vakasına rastlandı. Çıkan sonuçlar, günlük şekerli içecek tüketimindeki 100 ml’lik artışın kanser riskini yüzde 18 arttırdığını ortaya koyuyor.

Bunun gözleme dayalı bir araştırma olduğuna dikkati çeken araştırmacılar direkt olarak “şeker kansere neden oluyor” demek için erken olduğunu, bunun ilerleyen çalışmalarda incelenebileceğini söyledi.

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