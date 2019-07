Doğal vücut kokusu kontrolüne Lut Gölü magnezyumundan destek

Hedef odaklı ve yenilikçi çözümler üreten, özel kimyasallar şirketi Clariant, deodorantların "alüminyumsuz" trendini benimsemesi ve vücut kokusunu engellemesi için sektöre yeni bir soluk kazandırıyor. Yeni CareMag™ D, markaların gelişme halindeki bu alanda işlevsel özelliklerle ilgi çekmesini sağlamak için doğal Lut Gölü tuzlarından yararlanıyor.



Tüketicilerin kişisel bakımda daha güvenli ve doğal ürünlere olan yöneliminin deodorantlara da yansıdığı, piyasaya sürülen yeni alüminyumsuz deodorantların sayısının artmasından anlaşılıyor. Clariant ICL-Specialty Minerals ile iş birliği yaparak, formül üreticilerine hassas ciltlere dahi uygun, sürdürülebilir, farklı, iyi performans gösteren deodorantların üretilmesini kolaylaştıran %100 doğal özgün etken maddeler sunuyor.



Ürün Lut Gölü magnezyum mineralleri yönünden zenginliğiyle cilt üzerinde hassas olmasının yanı sıra koku kontrolünde ve ter emiliminde hayli etkili oluyor. Ürünün kendine has kristalli yapısı, fazla ter ve sebumu emerek bu bileşiklerin koku yapan maddelere dönüşümünün önüne geçiyor. CareMag D aynı zamanda deri mikroorganizmalarının fazla ter ve yüksek vücut sıcaklığında büyümesini de kontrol altına alıyor. Böylece uzun vadede koku ve tahrişin önlenmesine katkı sağlanıyor.



Kokuyu yüzde 42’ye varan oranda azaltıyor



25 gönüllüyle gerçekleştirilen kötü koku azaltma performansı testinde %20 oranında Caremag D ile formüle edilen bir roll-on, uygulama yapılmayan koltuk altına göre %42 oranında kokuyu azalttı. Ölçüm yıkanma ve ürün uygulamasından 24 saat sonra yapıldı. Yapılan bir tüketici testinde gönüllülerin %84'ü CareMag D kullanılarak hazırlanan formülün 24 saat boyunca uzun vadeli vücut kokusu kontrolü sağladığını bildirdi. Ürün aynı zamanda deri ve kıyafetler üzerinde herhangi bir iz ya da kalıntı bırakmadı.



Dahası, patenti alınan bu inovasyon alüminyum tuzları karşısında da iyi performans gösteriyor. %15 oranında Alüminyum tuzu ve %15 oranında Caremag D içeren iki roll-on formülü kıyaslandı ve her iki koltuk altında da kötü kokunun eşit oranda azaldığı görüldü.



CareMag D tüm formüllerin yapışmaz ve kolay sürülebilir hale gelmesine yardımcı oluyor; kuru ve kadifemsi bir his yaratıyor. İşlevsel özelliklerin yanı sıra Caremag D üreticileri, deodorantlara magnezyumun faydası kanıtlanmış özelliklerini de doğal bir biçimde ekleyerek tüketicilerin ilgisini çekecek ek bir farklılık sağlıyor.



Clariant Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Endüstri ve Tüketici Özel Ürünler Müdürü Joao Tavares Correia şöyle konuştu: "Tüketiciler genelde daha güvenli ve doğal Kişisel Bakım ürünlerine geçiş yapmaya meyilli olsa da, bu ürünlerin klasik ürünler kadar etkili olmayacağı endişesi bunun önüne geçebiliyor. CareMag D deodorantlar bu engeli ortadan kaldırmak için yeni fırsatlar sunuyor. Alüminyum ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve doğal, cilde hassas, estetik açıdan güzel ve en önemlisi kokuyu engelleyen deodorantların üretilmesini sağlıyor."