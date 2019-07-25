Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
“Anız yakılmasına 'dur' demeliyiz“
Anız yakımına 'dur'!
Yine dünya şampiyonu!
Yine dünya şampiyonu!
Nasıl rekor kırdı!
Nasıl rekor kırdı!
Hüseyinbey bir ilk
“Hüseyinbey“ bir ilk
Koşan Sektörde Düşüyor
Koşan Sektörde Düşüyor

Doğal yağlarla cildinize iyi bakın!

Yaz güneşi, denizin tuzu, havuzdaki klor ile birlikte saçlar yıpranmaya, cilt kurumaya, lekeler ise ortaya çıkmaya başlıyor. İlhamını doğadan alan Zade Vital'in Susam, Hindistan Cevizi ve Kayısı Çekirdeği yağları sağlıklı bir yaz geçirmeye yardımcı oluyor.

Doğal yağlarla cildinize iyi bakın!
banner17

Özellikle sıcak yaz aylarında birçok cilt hastalığının daha fazla görüldüğü ve bazı hastalıklara yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirtiliyor. Bu aylarda cilt bakımında en önemli husus doğru ürün kullanımı iken cildinize doğal yollarla destek olabilir; sağlıklı, parlak ve canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz. 

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital'in ürünleri, Avrupa’nın en büyük, GMP (Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında üretim yapılan tesislerinde Cold Press (Soğuk Press) yöntemiyle %100 doğal olarak elde ediliyor. Sadece eczanelerden ulaşabileceğiniz Zade Vital'in hiçbir ısıl veya kimyasal işlem görmeden üretilen doğal besin destekleri cildinizin sağlığına ve güzelliğine doğal yollarla katkı sağlıyor. 

Güneşin Zararlı Etkilerine Karşı Bitkisel Destek

Yaz aylarında cildimizi zararlı güneş ışınlarından mutlaka korumalıyız. İçerisinde E vitamini, sesemol ve sesamolin adı verilen antioksidan bileşikler bulunan susam yağı, yaz aylarında haricen kullanımı ile güneşin zararlı ışınlarına karşı korunmaya yardımcıdır. Susam Yağı ayrıca ideal bir taşıyıcı yağ olarak aromaterapide de kullanılabilir.

Cildinize Doğal Bir Dokunuş

Hoş bir kokuya sahip doğal kozmetik bir ürün olarak tercih edilen hindistan cevizi yağı ile ilgili yapılan araştırmalarda deri hidrasyonuna (nemlendirilmesinde) destek olduğu ve nemlendirici olarak kullanıldığında etkili ve güvenilir olabileceği belirtilmektedir. Hindistan cevizinin yapısında bulunan laurik asit, yıpranmış saç uçlarına parlak bir görünüm kazandırırken, hamilelik döneminde karın ve emzirme döneminde göğüs ucu çatlaklarına karşı da koruyucu niteliktedir. Ayrıca hindistan cevizi yağı makyaj temizleme esnasında da kullanılabilir.

Cilt Lekelenmelerine Karşı Doğal Destek

Cildimizin lekesiz ve pürüzsüz olması hepimiz için çok önemlidir. Birçok kozmetik ürünün terkibine giren kayısı çekirdeği yağı ciltte yağlı bir his bırakmaksızın hızlıca emilir ve esansiyel yağ asitlerince zengindir. Kayısı çekirdeği yağı, yaz aylarında cilt lekelenmesi gibi sorunlarda haricen destek amaçlı kullanılabilmektedir.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cilt BakımıDoğal YağlarHindistan Cevizi YağıSusam YağıKayısı Çekirdeği Yağları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5