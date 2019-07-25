Doğal yağlarla cildinize iyi bakın!

Özellikle sıcak yaz aylarında birçok cilt hastalığının daha fazla görüldüğü ve bazı hastalıklara yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirtiliyor. Bu aylarda cilt bakımında en önemli husus doğru ürün kullanımı iken cildinize doğal yollarla destek olabilir; sağlıklı, parlak ve canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz.



Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital'in ürünleri, Avrupa’nın en büyük, GMP (Good Manufacturing Practices / İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında üretim yapılan tesislerinde Cold Press (Soğuk Press) yöntemiyle %100 doğal olarak elde ediliyor. Sadece eczanelerden ulaşabileceğiniz Zade Vital'in hiçbir ısıl veya kimyasal işlem görmeden üretilen doğal besin destekleri cildinizin sağlığına ve güzelliğine doğal yollarla katkı sağlıyor.



Güneşin Zararlı Etkilerine Karşı Bitkisel Destek



Yaz aylarında cildimizi zararlı güneş ışınlarından mutlaka korumalıyız. İçerisinde E vitamini, sesemol ve sesamolin adı verilen antioksidan bileşikler bulunan susam yağı, yaz aylarında haricen kullanımı ile güneşin zararlı ışınlarına karşı korunmaya yardımcıdır. Susam Yağı ayrıca ideal bir taşıyıcı yağ olarak aromaterapide de kullanılabilir.



Cildinize Doğal Bir Dokunuş



Hoş bir kokuya sahip doğal kozmetik bir ürün olarak tercih edilen hindistan cevizi yağı ile ilgili yapılan araştırmalarda deri hidrasyonuna (nemlendirilmesinde) destek olduğu ve nemlendirici olarak kullanıldığında etkili ve güvenilir olabileceği belirtilmektedir. Hindistan cevizinin yapısında bulunan laurik asit, yıpranmış saç uçlarına parlak bir görünüm kazandırırken, hamilelik döneminde karın ve emzirme döneminde göğüs ucu çatlaklarına karşı da koruyucu niteliktedir. Ayrıca hindistan cevizi yağı makyaj temizleme esnasında da kullanılabilir.



Cilt Lekelenmelerine Karşı Doğal Destek



Cildimizin lekesiz ve pürüzsüz olması hepimiz için çok önemlidir. Birçok kozmetik ürünün terkibine giren kayısı çekirdeği yağı ciltte yağlı bir his bırakmaksızın hızlıca emilir ve esansiyel yağ asitlerince zengindir. Kayısı çekirdeği yağı, yaz aylarında cilt lekelenmesi gibi sorunlarda haricen destek amaçlı kullanılabilmektedir.