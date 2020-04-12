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Doktor bir telefon kadar yakın

Sağlık problemleri için kolları sıvayan Memorial Sağlık Grubu, artık hastalarımıza bir telefon kadar uzakta. Artık canlı ve görüntülü görüşme ile problemlerimiz çözüme kavuşturuluyor

Doktor bir telefon kadar yakın
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Tüm dünyayı saran Covid-19 virüsüyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’deki tüm sağlık kuruluşları da mücadelede yerini aldı. Bunlardan biri olan Memorial Sağlık Grubu da mücadelede yerini aldı, “İhtiyacı olana bir telefon kadar uzağız” diyerek yola çıktı. Memorial’dan yapılan açıklamada, “Aldığımız tüm önlemler ile birlikte Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için #evindekal diyoruz ve tüm Türkiye’yi güvenli sağlık hizmetleri ile buluşturuyor, “Memorial e-Doktor” ve “Memorial Evde Bakım” hizmetlerimiz ile ihtiyacınız olan sağlık hizmetini evinize getiriyoruz” denildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

EVDE MUAYENE YAPILABİLECEK

“İhtiyacınız olan bir branştan görüntülü görüşme randevusu alarak sağlığınızla ilgili merak ettiğiniz konuları uzman hekimlerimize danışabilir, gerekli durumlarda muayene ve tetkiklerinizi evinizde yaptırabilir, kontrolünüzü yine evinizden çıkmadan canlı ve görüntülü görüşme ile tamamlayabilirsiniz.”

CANLI VE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME

Hastaneye gidilemediği takdirde, sizin ve ailenizin sağlık problemleri, kronik hastalıklarınızın takibi ve desteğe ihtiyaç duyduğunuz her türlü sağlık sorunu için istediğiniz branşta doktor, psikolog ve diyetisyenimiz ile canlı ve görüntülü görüşme imkanı sağlayan bir online sağlık hizmeti sunulabiliyor. Türkiye’nin her noktasından akıllı telefon üzerinden ulaşabileceğiniz “Memorial e-Doktor” hizmetini İstanbul, Ankara, Antalya, Kayseri ve Diyarbakır illerindeki 11 Hastanemiz ve 4 Tıp Merkezi’nde deneyimli uzman hekim, psikolog ve diyetisyen kadroları Memorial’da hizmet vermektedir. Açıklamada, “e-Doktor uygulamasıyla, istediğiniz gün ve saat için randevu alabilir, doktorunuzla görüntülü online görüşmede sağlık durumunuz hakkındaki sorulara yanıt bulabilirsiniz” denildi.

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