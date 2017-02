Doktor sayımız artacak

ORDU (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışını dün vatandaşların büyük katılımıyla ve muhteşem bir törenle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açılışa teşrif ettiğini anımsatan Akdağ, "50 bini aşkın vatandaşımız miting meydanında toplandı. Mersin Şehir Hastanesi her türlü imkanıyla gerek hastalarımızın rahatlığı ve konforu açısından gerekse tıbbi açıdan yüksek teknolojik yaklaşımıyla gözleri kamaştıran bir eser oldu. Allah nasip ederse bütün Türkiye'de, özellikle büyükşehirlerimiz başta olmak üzere, şehir hastanelerini yapacağız ve bunları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Ordu'nun damadı olarak kentte mükemmel bir şehir hastanesi yapacaklarını anlatan Bakan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığımız her hastane sonrası hem tecrübemiz hem de mimari ve fonksiyonel açıdan teknik elamanların kabiliyeti artıyor. Dolayısıyla her yeni hastane yeni birtakım özellikleriyle kendini gösteriyor. Biz Ordu'ya Allah nasip ederse şaheser bir hastane yapacağız. Böylelikle üniversitemiz de çok kolay gelişecek. Projelerini çalışmaya başladık. Burada yapacağımız, Ordu Şehir Hastanesinin kamu özel ortaklığı ile yapılma fikri doğdu. Bunu Kalkınma Bakanlığı ile görüşüyoruz. Böylelikle hem hızlı hem de kaliteli hastaneler inşa edebiliyoruz. İnşallah bunun ardından Ordu'ya güzel bir ağız diş sağlığı merkezi de inşa edeceğiz."

'Türkiye'de halen doktor sayımız istediğimiz orana ulaşmadı'

Akdağ, Ordu'da bazı ilçelerde doktor eksikliği yaşandığını, bunun da Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de halen doktor sayımız istediğimiz orana ulaşmadı. Bunun için 10 senedir mücadele veriyoruz. Daha öncesinde Türkiye'de çeşitli meslek örgütleri ve maalesef zaman zaman üniversiteler, YÖK, doktor sayısının artışına karşı çıkıyorlardı. Bunu ilk ortaya koyduğumuzda bize de büyük tepkiler oldu. 'Türkiye'de doktor sayısı yetersiz, bu sayıyı artırmalıyız.' diyen ilk Sağlık Bakanı benim. O zaman inanılmaz tepkiler aldım ama sonradan o tepkileri gösterenler de yanlışlarını anladılar. 2017 yılında Avrupa'nın, Dünya Sağlık Örgütü çatısı altındaki 53 ülke içinde doktor sayısı nüfusuna göre en az olan Türkiye ama doktor sayımız artıyor."

Geçmişte tıp fakültelerine yılda 4 bin, 4 bin 500 öğrenci alındığını, bu sayının günümüzde 12 bine ulaştığına dikkati çeken Akdağ, "Taktir ederseniz ki bir uzman doktorun yetişmesi 10 seneyi alıyor. Bu konuda biraz zamana ihtiyacımız var. Önümüzdeki 2-3 sene içinde doktor sayılarımız ve imkanlarımız daha da artacak. Elimizden geldiği kadar da doktorları her şehre adaletli ve dengeli dağıtmak hususunda imtina ediyoruz." ifadesini kullandı.

'Türk Kızılayı yılda 2 milyon ünite kan topluyor'

Bir gazetecinin kan stoklarındaki son duruma ilişkin sorusu üzerine, bunun kısa süreli bir mesele olduğunu ve çözüldüğünü belirterek, "Şu anda onların kritik rezerv olarak düşündüğü sınırın üzerinde kan stokları var ama bunu devam ettirmek lazım. Hiçbir zaman bunu kritik seviyelere düşürmemek gerekiyor." dedi.

Türk Kızılayının daha önce yılda 300-350 bin ünite kan topladığını anımsatan Akdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hususa verdiği önem ve destek sayesinde yeni mevzuat hazırladık, yeni sistemler kurduk ve Kızılayı güçlendirdik. Bir taraftan bu görevi Türk Kızılayına verdik ama bir taraftan Sağlık Bakanlığı olarak Kızılay ile yakın bir işbirliği halindeyiz. Onlara destek oluyoruz. Türk Kızılayı yılda 2 milyon ünite kan topluyor. Bu rakam 350 bin üniteden 2 milyon üniteye çıkarıldı." diye konuştu.

Akdağ eskiden ameliyata girecek ya da yaralısı olan kişilerin kan arama çabası içine girdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Şimdi öyle bir derdimiz yok. Allah'a şükürler olsun, bundan kurtulduk. Üniversite hastanelerimizin bir kısmı halen kendi kan bankalarını devam ettiriyorlar. Yine bir kısmı da bunu devam ettirmek arzu ediyorlar ama biz bu düşüncede değiliz. Türkiye'de artık sağlıklı bir şekilde kanı toplama, her türlü riskten arındırarak vatandaşa ulaştırma konusunda Kızılay ile oluşturduğumuz tek çatı sistemi bütün üniversite hastanelerimize dahil olmak üzere yaygınlaştırılacak. Bu kararı da vermiş durumdayız."

Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem ihtiyacı olanlara kan temini hem ülkenin milli servetini korumak hem de sıhhat açısından yılda 3-4 kere kan verelim. Böylelikle sıhhatli kalmaya devam edelim. Kan vermek gerçekten insan sıhhati açısından çok olumlu bir davranış. Bütün vatandaşlarımızı Kızılayımıza koşmaya ve kan vermeye davet ediyorum. Şu anda acil bir ihtiyaç olduğu için değil, bu hususta bir stok sıkıntısı yok."

Muhabir: Hayati Akçay