İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde arkadaşlarıyla sohbet ederken kalbi duran 2 çocuk babası 43 yaşındaki Zihni Vardar, acilen kaldırıldığı hastanede 60 dakikalık elektroşok ve kalp masajı uygulamasıyla kendisini hayata bağlayan doktorlara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kalp yetmezliği hastası Vardar, kalbi durunca kaldırıldığı ve yaşama döndürüldüğü hastaneye bu kez ziyaretçi olarak gitti.

Arkadaşlarıyla sohbet ederken taksi durağında aniden yere yığılınca Özel Tınaztepe Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen ve buradaki sağlık ekibinin 60 dakikalık elektroşok ve kalp masajı uygulamasıyla kalbi yeniden çalıştırılan Vardar, doktorlara teşekkür etti.

Kalp pili takıldıktan sonra taburcu edilen Vardar, eşine ve iki çocuğuna kavuşmanın sevincini de doktorlarıyla paylaştı.

- Hiçbir şey hatırlamıyor

Zihni Vardar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksi durağında arkadaşlarıyla sohbet ederken kendinden geçtiğini ve gerisini hatırlamadığını söyledi.

Taksici arkadaşları sayesinde 2 dakikada hastaneye ulaştığını anlatan Vardar, "60 dakikayı hiç hatırlamıyorum ondan sonrası hiç yok. Bana 'Mucizesin' dediler. Pazartesi hastaneye getirilmişim, uyandığımda günlerden perşembe olmuştu, hemşireden öğrendim. Başıma gelenlere ben de inanamadım. Tüm sağlık ekibine teşekkür ederim." dedi.

Daha önce de kalp sorunları olduğunu, ancak yeterli tedavi olmadığı için üçüncü kez kalbinin durduğunu söyleyen Vardar, şöyle konuştu:

"60 dakika kalbin atmadı diyorlar. İşin açıkçası gidip gelmek derken çocuklarım dışında bir şey gelmiyor aklıma, iki çocuğum gözümün önünde. Yoğun bakımda hep eşimi sormuşum. Yaşadıklarım benim için mucize, hayat bir hediye. Çok güzel bir eşe ve 2 çocuğa sahibim. Ölseydim ne olurdu diye düşünmedim. Hayatımı artık eşim yönlendiriyor. İlaçlarımı, her şeyimi o düzenliyor. Kendisi bana çok destek oluyor. Bundan sonra ne istediğimi sorarsanız, sadece eşim ve çocuklarım yanımda olsun. Başka bir şey istemiyorum."

Zihni Vardar'ın eşi Hürriyet Vardar ise eşinin kalbinin durduğunu duyunca perişan olduğunu, hemen hastaneye geldiğini, yoğun bakımdayken sürekli onunla konuştuğunu ve kendisini bırakmamasını, çok mutlu günlerin onu beklediğini anlattığını söyledi.

- "En büyük şansı hastaneye yakın olması"

Hastanenin Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tülay Dikencik, hastanın ilk gelişinde solunumu, tansiyonu ve kalp atışının bulunmadığını belirtti.

Kalbinde ventriküler fibrilasyon adı verilen düzensiz titreşimler bulunduğunu ifade eden Dikencik, şu bilgileri verdi:

"Zihni Bey'in daha önceden kalp yetmezliği varmış, buna bağlı ritim bozukluğu gelişmiş, kalp durması gerçekleşmiş. En büyük şansı hastaneye yakın yerde olması, hızla hastaneye getirilmesi. Hemen entübe edip elektroşok uygulamaya başladık, aralıksız devam ettik. Çok dirençliydi. Yoğun bakımda stabillendikten sonra anjiyosu yapıldı, kalp pili takılarak taburcu edildi. Ekip olarak emeğimizin karşılığını görmek çok büyük mutluluk. 60 dakikada çok şey olabilirdi, hastamız uyanmayabilirdi. Beyin, oksijensizliğe en dayanıksız organ, hastamızın beyni zarar görebilirdi, diğer organları hasar alabilirdi."

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Efe Edem ise normalde kalp durduktan dakikalar sonra ölümün başladığını, genelde 60 dakikadan sonra kalbi çalıştırmanın mümkün olmadığını ifade etti.

İlk müdahalenin büyük önem taşıdığına, her hastanın çok şanslı olamadığına dikkati çeken Edem, "Hastamız gitti geldi diyebiliriz, şanslıymış. Ekibimizin başarısını da göz ardı etmemek lazım. 60 dakika uzun bir süre, hiç bu kadar uzun süre kalbi durmuş birine kalp pili takmamıştım." diye konuştu.







