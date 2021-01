Dr. Ender Saraç, COVID-19'a Karşı Anadolu Propolisi Önerdi!

Dr. Ender Saraç’ın Pandemi Döneminde Sağlıklı Yaşam Önerileri

Dr. Saraç “Ben de vitamin ve minerallerden zengin bir beslenme planı ile sağlığıma ve kiloma dikkat ediyorum. Uyku düzenimi bozmuyor, düzenli olarak egzersiz yapıyorum. Bu sayede bağışıklık sistemimi güçlü tutuyorum. C ve D vitamini, çinko gibi bağışıklık sistemi için önemli öğeleri içeren besinleri tüketmeye özen gösteriyorum. Bunların yanısıra antioksidan zengini gıdaları da ihmal etmiyorum. Soğan, sarımsak, zencefil, zerdeçal, ginseng gibi besinlerin yanısıra doğal bir arı ürünü olan propolis de çok önemli. Binlerce yıldır enfeksiyon savar olarak bilinen propolisin, 2020 yılında yayınlanan (Institute of Food Sciences, Biomedicine & Pharmacotherapy dergisinde) bilimsel çalışmalarda COVID-19'a karşı çok ümit verici sonuçları bulunuyor. Bu çalışmalarda, propolisin COVID-19'a yakalanma riskini azalttığı, yakalanıldığı taktirde ise daha hafif atlatılmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. Ben de hem bağışıklık sistemimi güçlendirmek hem de enfeksiyonlardan korunmak için her gün düzenli olarak, en az %10 oranında saf Anadolu propolisi özütü içeren bir damladan, 20 damla tüketiyorum. Biraz enerjimin düştüğünü hissettiğimde ise damla sayısını arttırıyorum.” dedi.

Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı ise Anadolu Propolisinin Farkını Anlattı.

Tanuğur; “Türkiye, Dünyanın ikinci arıcılık ülkesi. Dünya üzerinde bulunduğu konum itibari ile de endemik bitki örtüsü çeşitliliği, diğer ülkelere kıyasla 3 kat daha zengindir. Ülkemizde 8,2 milyon arı kovanı ve 72.000 arıcı bulunmaktadır. Zengin coğrafyamız sayesinde de arıcılık ve arı ürünleri üretimi konusunda yüksek potansiyele sahip bir ülkeyiz. Ülkemizde başta propolis olmak üzere, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi arı ürünleri de üretilmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir çalışmada, Anadolu propolisinin, diğer ülkelerde üretilen propolislere kıyasla 3 kat daha zengin antioksidan maddeler içerdiği ve daha zengin bir antioksidan profiline sahip olduğu belirlendi. Bu da Anadolu coğrafyasındaki endemik bitkilerden kayanklanıyor. Anadolu propolisinin içeriğinde yüksek oranda; Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE), Kafeik Asit, Kuarsetin, Galangin, Klorojenik asit, Linolenik asit, Palmitik asit, Hidroksitirosol, Cis-p-Kummerik asit, P-kumarik asit, Krisin ve Pinosembrin fenolik ve flavonoid bileşenleri bulunur. Bu bileşenler sayesinde propolis antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antifungal, antienflamatuvar ve antitümör özellikler gösterir. “dedi.

