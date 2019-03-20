Dr. Ümit Aktaş, "Mor" Kitabıyla Kırmızı Kedi Kitabevinde!

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, on binlerce kişinin okuyup uygulayarak mutluluk ve şifa bulduğu Mutluluk Kürleri kitabından sonra şimdi yeni kitabı Mutluluk Kürleri 2 ile Kırmızı Kedi Kitabevi’nde okuyucuları ile buluşacak.



Kendimi Çok İyi Hissediyorum Demek İçin...



Dr. Ümit Aktaş’ın “kendimi çok iyi hissediyorum demeniz için…” dediği “Mutluluk Kürleri 2”kitabının imza günü, 23 Mart Cumartesi günü saat 16:00’da Beşiktaş Çarşı’da yer alan Kırmızı Kedi Kitabevi’nde gerçekleşecek.



Mutluluk Kürleri 2, modern yaşamla birlikte maruz kalınan ağır metal zehirlenmesinden, çalışan nüfusta yaygın olarak görülen fibromiyalji hastalığına kadar birçok sorun için öneriler sunuyor. Mutfaklarda olması gereken 10 süper besin, 7 şifalı bitki, baharat yolu başlığında 9 baharat, içerikleri ve sundukları faydalar kitapta yer alıyor. “Sağlıklı çocuklar yetiştirmenin 8 altın kuralı” ve “Ekmeksiz hayatta kalma kılavuzu” ise kitabın üstlendiği misyon ile içeriğinde yer alan alt başlıklardan sadece bir kaçı.



Aktaş, çok daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam isteyen herkesi Kırmızı Kedi Kitabevi imza gününe bekliyor.