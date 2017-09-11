DSÖ 67. Avrupa Bölge Komite Toplantısı başladı

ANKARA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 67. Avrupa Bölge Komite Toplantısı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-14 Eylül'de yapılacak toplantıda, Türkiye'yi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Toplantının gündeminde, BM Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 2030'un sağlık hedeflerinin, DSÖ Avrupa Bölgesi politikaları ile uyumlaştırılması başta olmak üzere sağlıkla ilgili birçok konu yer alıyor.

Sağlık alanında ülke düzeyindeki ilişkilerin geliştirilmesi için ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, DSÖ Genel Direktörlüğüne yeni seçilen Tedros Adhonom ile bir araya gelecek. Gümüş ve Adhonom gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunacak.

Müsteşar Gümüş, toplantıda, DSÖ'nün politikaları, küresel ve bölgesel sağlık sorunları ve Türkiye perspektifine ilişkin değerlendirmeler yapacak.