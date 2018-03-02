Dünya görmeye değer... Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi, hastaların uzak veya yakını görmek için gözlük ve kontakt lens kullanmak zorunda kaldığı kırma kusurları çok özellikli mercekler ile kolaylıkla ortadan kaldırılabiliyor. Gözlerde bulunan doğal merceklerin, yüksek performanslı çok özellikli mercekler ile değiştirilmesi sayesinde hastaların yakın, orta ve uzak mesafe görüşleri düzeliyor. Böylece gözlük ve lenslerinden de sonsuza kadar kurtulabilmenin mümkün olduğunu belirten Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt, bu tedavi yöntemi ile ilgili bilgiler paylaştı.

02 Mart 2018 Cuma 13:13