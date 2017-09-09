"Dünya Organ Nakli Kongresi'nde en fazla bildiriyi Türkiye sundu"

CENEVRE (AA) - Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) Başkanı Eyüp Kahveci, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Dünya Organ Nakli Kongresi'ne Türkiye'nin 30 sözlü bildiri ve poster sunumuyla katıldığını ve en çok bildiri sunan ülke olduğunu belirterek, çalışmaların bilim dünyası tarafından ilgiyle karşılandığını bildirdi.

14. Dünya Organ Nakli Kongresi nedeniyle Cenevre'de bulunan Vakıf Başkanı Kahveci, düzenlediği basın toplantısında, 9 Eylül Avrupa Organ Bağış Günü dolayısıyla organ nakli ve bağışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin organ bağışı ve nakli konusunda, hem yurt içi hem de dışında düzenlenen programların çoğuna bilim heyetleriyle eşlik ettiğini belirten Kahveci, 14. Dünya Organ Nakli Kongresi'nde de Türkiye'den katılımcılar ile yakın temas kurulduğunu bildirdi.

Türkiye tarafından yürütülen bilimsel çalışmaların dünyaya duyurulduğunu ifade eden Kahveci, bunun için hem uluslararası kuruluşların resmi toplantılarına iştirak edilmesi hem de sivil organizasyonlarda Türkiye'nin katılımcı olması gerektiğini aktardı.

Kahveci, bir ülkenin yaptığı çalışmaların, ancak çalışmaların bilimsel toplantılarda yapılan sunum ve yayımlanan makalelerle duyurulabileceğini dile getirerek, "Türkiye, Dünya Organ Nakli Kongresi'nde 30 sözel bildiri ve poster sunumuyla yer aldı. Türkiye, katılımcı 100'ün üzerindeki ülke arasında en fazla bildiri sunan ülke oldu. Türkiye'den sonra da bildiri sayısıyla ikinciliği Polonya aldı. Yapılan çalışmalar, bilim dünyasında büyük ilgi ile karşılandı ve uluslararası alanda iş birliği kararları alındı." dedi.

Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi organ nakli ve bağışı çalışmalarında da bilimsel platformda söz sahibi olabilmesi için uygulamaların ulusal ve uluslararası yayınlarda yayımlanması gerektiğini vurgulayan Kahveci, bilim insanlarının bu konuda desteklenmesi gerektiği değerledirmesinde bulundu.

- "Türkiye'de yapılacak dünya kongresi iptal edildi"

Vakıf Başkanı Kahveci, 2020 yılında Dünya Organ Transplantasyon Kongresi'nin Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını ancak 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütünü'nün darbe girişimi sonrası bunun iptal edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Olaylardan bir hafta sonra iptal mektubu yazıldı. 4 sene sonraki bir kongre iptal edildi. Bu hareketi uygun bulmuyoruz çünkü İstanbul ne kadar güvenliyse Avrupa'nın bir başka ülkesi de o derece güvenlidir. Nitekim, her yerde bazı hadiseler oldu. Bu nedenle teröre karşı aynı duyarlılıkla, aynı şiddetle tepki göstermesi ve aynı politik anlayışla yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle, bu tür hadisenin hemen sonrasında uluslararası yapılacak bir toplantının iptal edilmesi tamamen uygun olmayan bir davranış. Bilim camiasına yakışmıyor."

Kahveci, Türkiye'nin organ nakli başarısında dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını vurguladı.

- "2016 yılında 568 vakanın organları bağışlandı"

Türkiye'de 2016 yılı verilerine göre, organ nakli koordinatörlerince yakınları yoğun bakımda tedavi gören bin 998 aile ile görüşme yapıldığını, hastaların beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ise 568 vakanın organlarının bağışlandığını anlatan Kahveci, "Bu yüzde 28'lere denk geliyor. Bu oranlar yeterli değil, mutlaka hem beyin ölümü bildirimlerinin hem bağış sayısının artırabilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Organ Nakli Vakfı Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Çakıroğlu da organ bağışı oranlarının artırılabilmesi için yapılacakların çok aşamalı olduğunu ifade ederek, burada en önemli görevin Sağlık Bakanlığına düştüğünü söyledi.

Bu alanda hem teknik hem hukuki düzenlemelerin büyük bir titizlik içinde yapılması ve sürekliliğin sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Çakıroğlu, bunun yanı sıra medya aracılığıyla da konunun her zaman gündemde tutulması ve doğru bilginin vatandaşlara ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar da, sağlık çalışanlarının daha titiz bir çalışma yürüterek beyin ölümü bildirimlerini artırması gerektiğini, bu amaçla son yıllarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Çınar, hasta yakınlarıyla doğru iletişim ve hasta takibi sayesinde beyin ölümü bildirimlerinin artabileceğini bildirdi.