Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi

Batı Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden olan Ebola için yeni geliştirilen aşının, Gine'deki denemelerde başarılı sonuç aldığı bildirildi.

Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi

ANKARA (AA) - Sonuçları "Lancet" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, geçen yıl Gine'de denenen aşının Ebola virüsüne karşı yüksek oranda koruyucu olduğu belirlendi.

Gine'de yapılan araştırmaya 11 bin 841 kişi katıldı. Aşı enjekte edilen deney grubundaki 5 bin 837 kişide, aşıyı müteakip 10 gün içinde hiçbir Ebola vakasına rastlanmadı.

Aynı dönemde aşı yapılmayan kontrol grubundakilerden arasında 23 Ebola vakası tespit edildi.

Araştırmayı yürüten Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sağlık Sistemleri ve İnnovasyondan sorumlu Başkan Yardımcısı Dr Marie-Paule Kieny yaptığı açıklamada, "Artık elimizde yeni bir Ebola salgınını kontrol etmeye yarayacak araca sahip olduğumuza inanıyorum." dedi.

Yeni aşının, türünde en etkili Ebola aşısı olduğunu vurgulayan Kieny, aşının, Afrika'nın farklı bölgelerinde görülen diğer Ebola türlerine karşı da etkisini araştırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Salgın nedeniyle Batı Afrika'da 11 bin 315 kişi hayatını kaybetti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Sağlık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.