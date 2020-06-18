Eczacılar Covid-19'u masaya yatırdı

Dünya Eczacılar Birliği (FIP-International Pharmaceutical Federation) ve Türk Eczacılar Birliği (TEB) aracılığıyla, Dünya Eczacıları ve Türk Eczacıları, geçtiğimiz 10 Haziran’da Türkiye’nin eczacılara özel portalı www.eczazone.com üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında bir araya geldiler.

17 ülkeden toplam 1.468 sağlık meslek mensubunun izlediği canlı yayında; Türkiye, Finlandiya, İspanya, Fransa’dan eczacıların tecrübeleri ışığında “Eczanelerde COVID-19 yönetimi” konusu ele alındı.

Prof. Dr. Tayfun Uzbay moderasyonundaki canlı yayına Türkiye’den Ecz. Ahmet Çakan, Fransa’dan Ecz. Jacqueline Surugue, İngiltere’den Ecz. Ash Soni, İspanya’dan Ecz. Jamie Acosta Gomez ve Finlandiya’dan da Ecz. Evea Terasalmi katıldı.

Dünyanın farklı yerlerinde görev yapan eczacılar pandemi sürecinde eczacıların rolünü, ülkelerde eczaneler için alınan önlemleri, Covid-19 sürecinde toplumun tutumu ve sağlık çalışanlarına yaklaşımını, ülkelerin pandemi ve pandemi sonrası planlarını ele aldılar.

Sorunlar aynı

Tüm ülkelerde eczacıların dezenfektan üretimi gibi önemli konuları üstlendiği ancak maske ve ilaç stoklarında yaşanan sıkıntıların ortak olduğu görüldü. Tartışılan önemli başlıklardan birisi ise eczacı meslek örgütlerinin bu dönem içerisinde kriz masası kurup kurmadığı, eczacılarına nasıl destekte bulunduğuydu.

Çoğu ülkede halkın gerekmedikçe eczanelere gelmesinin önlendiği, eczacıların pandemi süresince sağlık danışmanlığı görevini telefon ile devam ettirdiği, risk grubundaki hastaların ilaçlarının temin edildiği ve evlerine teslim edildiği aktarıldı. Özellikle İspanya’da eczacıların sosyal medya aracılığı ile bilgi paylaşımına pandemi süresince izin verildiği, 2.2 milyon kişinin uzaktan sağlık danışmanlığı aldığı paylaşıldı. Bu süreç teknolojiyi kullanarak uzaktan danışmanlığa geçiş için iyi bir deneyim olarak değerlendirildi.

Eczacılar halkın alkışlarından memnun

Dünya genelinde ölüm oranlarının düşmesinde eczacılar arasında tecrübe paylaşımının önemi özellikle vurgulandı. Pandemi süresince eczacıların toplumun vazgeçilmez ve çok önemli bir parçası olduğunun görüldüğü ve birçok ülkede halkın doktorlarla birlikte eczacıları da alkışlamasından gurur duyulduğu paylaşıldı.

Canlı yayına katılan konuşmacıların arasında kurum eczacılığı yapan eczacıların da bulunması, farklı ülkelerde hastane eczanelerinde de Covid – 19 yönetimi ayrıca gündeme getirdi.. Eczacıların dünyanın her yerinde ellerinden gelen en iyi hizmeti vermeye çalıştığı, tüm dünyada bu tarz toplantılar aracılığı ile sağlanan tecrübe paylaşımı sayesinde uluslararası öğrenme ile COVID-19 yönetiminde ilerleme kaydedilebileceği ve olası bir ikinci dalga durumunun daha iyi yönetilebileceği vurgulandı.