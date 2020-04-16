Eczacıların derdine de siz çare olursunuz

Korona nedeniyle yaşamını yitiren eczacıların sayısının giderek artması üzerine konuyu masaya yatıran CHP’li Umut Oran, Sağlık Bakanı Koca’ya başvurarak acil önlem alınmasını istedi.

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bilgi edinme başvurusu yapan CHP’li Umut Oran, “Korona mücadelesi veren sağlık ordusunun başındaki kişi olmanız nedeniyle bu süreçte büyük zorluklar yaşayan eczacılarla ilgili sorunların da ancak sizin koordinasyonunuzda Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları ile yapacağınız işbirliği ile çözülebileceğine inanıyorum” dedi.

5 eczacı yaşamını yitirdi

13 Nisan 2020 tarihi itibariyle 4 eczacının hastanede tedavi gördüğünü, 12 eczacının evinde karantinada olduğunu; 3 eczane çalışanının hastanede tedavi gördüğünü, 25 eczane çalışanının ise evinde karantinada olduğuna dikkat çeken Umut Oran, “Bugüne dek yaşamını yitiren eczacı sayısı ise 5’e ulaştı. Bu nedenle bazı soruların doğrudan size yöneltilmesi eczacılarla ilgili tıkanan ve yaşam tehlikesine yol açan sürecin açılmasını sağlayacaktır” dedi. Umut Oran, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu soruları yöneltti:

COVID-19 mücadelesinde Sağlık Bakanlığı eylem planına göre eczaneleri 1. Basamak sağlık kuruluşu olarak mı görüyorsunuz, eczaneler korona mücadelesinde hangi statüdedir, bu süreçte eczaneler neden görmezden geliniyor? Eczanelere özellikle 11 Mart 2020 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak hangi yardım, teşvik veya kolaylıklarda bulundunuz? Yardımınız söz konusu değilse bu konuyu ne zaman gündeme alacaksınız? COVID-19 mücadelesinde sağlık çalışanları de enfekte oluyor ve yaşamlarını yitiriyor. Mücadelenin ilk gününden bu yana ön safta mücadele eden eczacılar ve eczane çalışanlarının da maalesef hastalık ve vefat haberlerini alıyoruz. Bu nedenle tüm eczacılarımızın ve eczane çalışanlarının düzenli aralıklarla testten geçirilmesi mümkün değil midir, bunu neden yapmıyorsunuz? Eczacılar ve eczane çalışanlarının koruyucu ekipman temini konusunda neden acil yardım sağlanmıyor, bu konuda hangi önlemleri alacaksınız? Eczacılar ve çalışanlarının sadece kendilerini koruyabilmeleri için maske satın almalarına neden izin verilmiyor? Kendini koruyamayan eczacı ve çalışanları, virüsü yayan kişiler haline gelmez mi? Hükümetinizin açıkladığı ekonomik paketlerde eczacılara da yer verilmesi mümkün değil mi, bu konuda hangi girişimde bulundunuz/bulunacaksınız? Eczanelerin hastalara verdikleri ilaçlar için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 90 gün içinde yaptığı geri ödemelerin bu süreçte 30 güne çekilmesi sağlanamaz mı? İlaç fiyat kararnameleri 5 yıldır neden çıkarılmıyor? Eczanenin cirosuna bağlı olarak SGK’nın her ilaçta yaptığı yüzde 0,75-2,75 oranındaki indirimin bu süreçte sıfırlanması mümkün değil mi?

10) Eczanelerde eldiven ve ateş ölçerlerin satış fiyatları nedeniyle vatandaşlarla yaşanan tartışmaların, fahiş fiyatların önüne geçebilmek için ecza depolarına satış yapan firmalara bu ürünler için taban ve tavan fiyat ilan edilemez mi?

11) Türkiye genelinde zaten 3 ecza deposu bulunduğu ve ilaç takip sistemi (İTS) üzerinden maske, eldiven, ateş ölçer fiyatları dahi SGK tarafından takip edilebildiği için bu ürünlerin ecza deposuna satışı aşamasında taban-tavan fiyat belirlenmesi için Ticaret ve Çalışma Bakanlıkları ile görüşecek misiniz?