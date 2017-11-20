EDİRNE (AA) - Edirne Sağlık Müdürlüğü Selimiye Aile Sağlığı Merkezi koordinesinde, sağlıklı kilo vermeyi teşvik etmek amacıyla açılan "Obezite Okulu", ilk mezunlarını verdi.

Edirne'de yaklaşık iki ay önce açılan okula kayıt yaptıran 110 kadından 31'i, düzenli olarak merkeze devam etti. Teorik eğitimi 8 hafta boyunca alan kadınlar, uzman gözetiminde spor yaptı.

Bu çalışmalar sonucu, 9 kilo 800 gram veren Ferhan Uyanıktır birinci, 7 kilo 600 gram veren Remziye Ilgın ikinci, 7 kilo veren Sevim Savaş da üçüncü oldu.

Sağlıklı ve programa uygun şekilde zayıflayan Uyanıktır, Ilgın ve Savaş'a, düzenlenen törende spor malzemesi hediye edildi, sertifikaları verildi.

Edirne Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, törende yaptığı konuşmada, obezitenin yaşam kalitesini düşürdüğünü, ömrü kısalttığını söyledi. Şeker, kas iskelet sistemi ve hipertansiyon gibi hastalıkların birinci sebebinin obezite olduğunu belirten Kişioğlu, "Bu bağlamda Sağlık Bakanlığımız uzun zamandır insanların sağlıklı kilo vermesi için çeşitli programlar yapmakta ve ciddi destekler vermektedir. Yaklaşık iki ay kadar önce okulumuzu açtık. Kadınlarımız burada fizyoterapist, diyetisyen ve psikologlar eşliğinde sağlıklı şekilde teorik ve pratik bilgilerle kilo verdi." diye konuştu.

Diyetisyen Merve Değirmenci de her kadına ayrı ayrı diyet listesi hazırladıklarını anlattı. Bu eğitimde sağlıklı kilo vermenin önemli olduğunu ifade eden Değirmenci, mezun olanların kilo programını takip etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Okul birincisi Ferhan Uyanıktır da geçmiş yıllarda diyet yaptığını ancak buradaki gibi planlı yürütemediğini belirterek, buradaki programın uzmanlar gözetiminde bilinçli şekilde devam ettiğini anlattı. Uyanıktır, "Psikolog ve diyetisyenimizden çok güzel bilgiler aldık. 108 kiloyla başladım 98 kiloya kadar düştüm. 10 kiloya yakın verdim. Geçmiş yıllarda da diyet uyguladığımda 10 kilo vermiştim ancak kısa süre sonra kilolar geri döndü. Obezite okulu benim için dönüm noktası oldu diyebilirim. Moral ve motivasyon açısından da güzel oldu." dedi.