"Emniyet kemeri omurilik felcinden kurtarıyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Omurga Derneği Başkanı Prof. Dr. Sait Naderi, emniyet kemeri kullanmanın önemine işaret ederek, "Emniyet kemeri takmak birçok insanı omurilik felcinden kurtarıyor." dedi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beyin ve Sinir Cerrahisi tarafından düzenlenen Yaz Okulu etkinliğinin ikinci gününde, yaklaşık 120 beyin cerrahı profesör, mesleki deneyimlerini paylaştı, tıp alanındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Naderi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafikte emniyet kemerlerinin takılmasının hayati açıdan önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'de yılda binlerce kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini anımsatan Naderi, emniyet kemeri takılmayan kazalarda ölen veya engelli kalan birey sayısının daha çok olduğuna dikkati çekti.

Naderi, emniyet kemeri takılmasına özen gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, "Araçlarla seyir halindeyken ister önde ister arkada olun mutlaka emniyet kemerini takmak gerekiyor. Emniyet kemeri takmak birçok insanı omurilik felcinden kurtarıyor. Herkesi emniyet kemerlerini takmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Sait Naderi, özellikle yaz aylarında suya çivileme dalarak felç geçiren birçok hastanın tedavi için geldiğini bildirdi.

Çivileme suya dalınmaması gerektiğini aktaran Naderi, şöyle devam etti:

"Her sene yaz aylarında boyundan aşağısı felç hasta geliyor. Bunların tek sebebi çivileme insanların sığ suya dalmasıdır. Alınacak önlem ve dikkat birçok insanın hayatını kurtarır. Çivileme sığ suya dalmamak gerekiyor. Gençler çivileme dalarak kafasını yere çarpıyor ve omurga hasar görüyor. Hasta ömür boyu felç kalabiliyor."