Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya otomotiv
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik

"Emniyet kemeri omurilik felcinden kurtarıyor"

- Türk Omurga Derneği Başkanı Prof. Dr. Naderi : - "Araçlarla seyir halindeyken ister önde ister arkada olun mutlaka emniyet kemerini takmak gerekiyor. Emniyet kemeri takmak birçok insanı omurilik felcinden kurtarıyor"

TEKİRDAĞ (AA) - Türk Omurga Derneği Başkanı Prof. Dr. Sait Naderi, emniyet kemeri kullanmanın önemine işaret ederek, "Emniyet kemeri takmak birçok insanı omurilik felcinden kurtarıyor." dedi.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Beyin ve Sinir Cerrahisi tarafından düzenlenen Yaz Okulu etkinliğinin ikinci gününde, yaklaşık 120 beyin cerrahı profesör, mesleki deneyimlerini paylaştı, tıp alanındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Naderi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafikte emniyet kemerlerinin takılmasının hayati açıdan önem taşıdığını söyledi.

Türkiye'de yılda binlerce kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini anımsatan Naderi, emniyet kemeri takılmayan kazalarda ölen veya engelli kalan birey sayısının daha çok olduğuna dikkati çekti.

Naderi, emniyet kemeri takılmasına özen gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, "Araçlarla seyir halindeyken ister önde ister arkada olun mutlaka emniyet kemerini takmak gerekiyor. Emniyet kemeri takmak birçok insanı omurilik felcinden kurtarıyor. Herkesi emniyet kemerlerini takmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Sait Naderi, özellikle yaz aylarında suya çivileme dalarak felç geçiren birçok hastanın tedavi için geldiğini bildirdi.

Çivileme suya dalınmaması gerektiğini aktaran Naderi, şöyle devam etti:

"Her sene yaz aylarında boyundan aşağısı felç hasta geliyor. Bunların tek sebebi çivileme insanların sığ suya dalmasıdır. Alınacak önlem ve dikkat birçok insanın hayatını kurtarır. Çivileme sığ suya dalmamak gerekiyor. Gençler çivileme dalarak kafasını yere çarpıyor ve omurga hasar görüyor. Hasta ömür boyu felç kalabiliyor."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Beyin CerrahlarıOmurgaYaz Okulu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5