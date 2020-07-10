Enfeksiyonu anlayan bebek bezi yaptılar

Hijyenik ürünler sektöründe faaliyet gösteren ve 50 ülkeye ihracat yapan Arkan Grup markası olan Pine, 2007’den bu yana alanında uzman kadrosu, dünya standartlarındaki teknolojisi ile bebek kozmetiği, bebek bezi, hasta bezi, yatak pedi, ıslak mendil üretmektedir. Arkan Grup ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın birlikte hayata geçirdiği, sektörde ilk ve tek olma özelliği taşıyan akıllı bebek bezi Pine Smart, ezberleri bozarak bebek bezinin idrar yolu enfeksiyonu tayininde ön tarama testi olarak kullanılmasına olanak tanımaktadır. Bu sayede erken farkındalık yaratarak, idrar yolu enfeksiyonları nedeniyle oluşabilecek böbrek hasarı, gelişim geriliği gibi ciddi klinik tabloların önlenmesi konusunda ailelere yardımcı olması hedeflenmektedir. Pine Smart sayesinde özellikle kız çocuğu sahibi ebeveynlerin korkulu rüyası haline gelen idrar yolu enfeksiyonları artık erken teşhis edilebilecek ve enfeksiyon tehlikeli boyutlara ulaşmadan kontrol altına alınabilecektir.

“EBEVEYNLER HİÇ OLMADIKLARI KADAR HUZURLU”

Bebeklerde numune alma zorluğuna da çözüm getiren Pine Smart, ebeveynlerin işini oldukça kolaylaştırıyor ve içlerini rahatlatıyor. Arkan Grup’un Tekirdağ Çorlu’daki fabrikasında üretilen ve ilk etapta Türkiye’de satışa sunulacak olan Pine Smart akıllı bebek bezi, daha sonra dünyanın birçok ülkesine de ihraç edilecektir. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa iş birliği ile Pine Smart akıllı bebek bezi projesini hayata geçiren Arkan Grup Genel Koordinatörü Özcan Arkan: “Hayatın en hassas varlıkları olan bebekler için geliştirdiğimiz Pine Smart ile bebeklerin kendilerini hiç olmadığı kadar güvende hissetmelerini, ebeveynlerin ise hiç olmadığı kadar huzurlu olmalarını amaçlıyoruz. Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiğimiz akıllı bebek bezi Pine Smart ile, derdini anlatamayan bebeklerin sağlık problemlerinin erken teşhis edilmesini sağlayacağız. Zamanında tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonları; böbreklere zarar verebiliyor aynı zamanda gelişim geriliğine de neden olabiliyor. Pine Smart ile bunun önüne geçmeyi hedefliyoruz. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde geliştirdiğimiz Pine Smart’ta bulunan solüsyonlar yardımıyla bebeklerde bakteriyel kaynaklı bir enfeksiyon olup olmadığını erken dönemde anlayabileceğiz. Birçok ebeveynin işini de Pine Smart ile kolaylaştıracağız” açıklamasında bulunuyor. Üniversite-sanayi iş birliği çalışmasının güzel bir örneğini sergileyen Pine Smart, bir ön tarama testinin hızlı tüketim ürünü olarak halka hizmet sunması açısından da bir ilke imza atıyor.

HER BANYO SONRASI PINE SMART AKILLI BEBEK BEZİ

Her banyo sonrasında kullanılması tavsiye edilen Pine Smart akıllı bebek bezi, oluşabilecek idrar yolu enfeksiyonunu erken teşhis etmenizi sağlarken, aynı zamanda bebeğinizde halsizlik, ishal, idrarda koku değişikliği, yüksek ateş gibi durumlar gözlendiğinde birkaç kez arka arkaya kullanabilir. Böylece oluşabilecek sorunların önüne geçilebilir. Özellikle havuz-deniz gibi aktivitelerin arttığı yaz dönemlerinde idrar yolu enfeksiyonuyla karşılaşma oranı yüksektir. Pine Smart akıllı bebek bezi ile idrar yolunda oluşabilecek enfeksiyon erken dönemde tespit edilebilir ve olası sorunların önüne geçilebilir.

PEMBE RENGE DİKKAT

Pine Smart’ta bulunan solüsyonlar sayesinde bebeklerin idrarında enfeksiyon olup olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Eğer bebeğin idrarında bakteriyel kaynaklı bir enfeksiyon söz konusu ise, bez üzerinde pembe bir renk meydana geliyor. Bebek bezinde oluşan pembe renk, bebeğin sağlık durumu hakkında ebeveynleri uyararak, tehlike olduğuna dikkat çekiyor. Pine Smart akıllı bebek bezi, normal bebek bezleri gibi bağlanabildiğinden, tüm bebeklerin kullanımına uygun tasarımıyla da ebeveynlere büyük kolaylık sağlıyor.

PINE SMART İLE ERKEN TEŞHİS İMKANI

Pine Smart akıllı bebek bezi fikrinin çıkış noktası ve geliştirilme aşaması hakkında bilgiler de paylaşan Arkan Grup Genel Koordinatörü Özcan Arkan: “Hangi işi yaparsak yapalım ürünümüzü veya hizmetimizi farklılaştırmadan kalıcı olamayacağımızın farkındayız. Bebek bezi üretimine başladığımız andan itibaren sektörde öncü yenilikler yapmaya dair bir düşünce yapımız mevcuttu. O zamanlarda yeğenlerimden birinin böbreklerinde önemli bir problem vardı. Anomali kaynaklı sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyordu. Sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonlarında aileler enfeksiyonu, diğer solunum yolları enfeksiyonları ile karıştırabiliyorlar. Bizim hikayemizde de benzer nedenden dolayı çocuğun bir böbreğinde yüzde 80’e varan işlev kaybı oluşmuştu. Ayrıca buna bağlı bir gelişim geriliği de mevcuttu. Tedavi nedeniyle sık hastane ziyaretlerimiz de farkettim ki; idrar, insan sağlığı hakkında fikir veren önemli bir biyolojik materyal. Biz de bir bebek bezi üreticisi olarak, her gün çocuğun idrarını alan bir ürün ürettiğimize göre, neden analiz yapmayalım dedik. Bu düşünceden yola çıkarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Zeynep Banu Güngör ve Prof. Dr. Özlem Balcı Ekmekçi hocalarımızla bir araya gelerek, birlikte proje üzerinde istişare ederek çalışmaya başladık. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi iş birliği ile geliştirdiğimiz Pine Smart’ta bulunan solüsyonlar yardımıyla, artık idrarda bakteriyel kaynaklı bir enfeksiyon olup olmadığını anlayabileceğiz. Türkiye’de ilk kez hayata geçirdiğimiz akıllı bebek bezi projesi Pine Smart ile, derdini anlatamayan bebeklerin sağlık problemlerinin erken teşhis edilmesi mümkün hale gelmiştir” dedi. ANNELERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK Bugüne kadar akademisyen kimliğinizle yapmış olduğunuz işlerin toplum hizmetine sunulan ürünlere dönüştüğüne tanıklık etmek bu işin en heyecan verici yanı olsa gerek… Bu amaçla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında önemli sorunlara hızlı ve kolay çözümler üretmek adına bakteriyel kaynaklı idrar yolu enfeksiyon tayini yapan ve ön tarama testi olarak kullanılabilecek bir bebek bezi geliştirerek birçok annenin hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak Arkan Grup birlikte hayata geçirdiğimiz bu proje ile amacımız ailelerde erken farkındalık yaratarak hastaların hekime hızlı şekilde yönlendirilmelerini sağlamak ve böylece hem gereksiz antibiyotik kullanımının hem de ileride oluşabilecek olası böbrek hasarının önüne geçmektir. Söz konusu olan bu proje de ciddi bir emeğin ve bilgi birikiminin olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Son olarak şunu da belirtmek isterim ki bilim bir sağduyudur sürekli sorgulayabilmeyi ve yeniliklere açık olmayı gerektirir. Bu bağlamda Pine Smart bebek bezi sektöründe ezberleri bozarak bir ilke imza atmıştır. Geliştirilme aşamasında bizzat görev aldığım Pine Smart’ın artık hayatımızın bir parçası olacağına inanıyorum ve hepimize hayırlı olmasını diliyorum.