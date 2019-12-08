Ercan Varlıbaş'a bir ödül daha

Sağlık Gönülleri Türkiye Derneği, insan, toplum sağlığının gelişimine katkı sağlayan, kaliteli yaşam yıllarını güçlendiren, sosyal projelerle bu misyonunu pekiştiren kişilere Sağlık’ta Sosyal Sorumluluk Ödülleri’ni veriyor. Bu kapsamda Sağlık Gönüllüleri Türkiye tarafından “Sağlığın Gelişimine 30 Yılı Aşkın Sürelik Meslek Hayatları Boyunca Kesintisiz Katkı Sağlayan Kişi Ödülü”nü, Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş kazandı.

Sağlık Gönüllüleri Türkiye Ödülleri’nin Jürisinde; Prof. Dr. Haluk Gürgen, Prof. Dr. Barış Diren, Sibel Güneş, Semra Baysan, Ayşenur Asuman Uğur ve Oğuz Engin yer aldı. Ödül töreni 10 Aralık 2019’da İstanbul Akatlar Kültür Merkezi’nde 19.00’da gerçekleşecek.

DR. ERCAN VARLIBAŞ KİMDİR?

Dr. Ercan Varlıbaş, 1967’de Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarından itibaren sağlık bilimi ve teknolojisine duyduğu ilgisini, tutkulu ve kararlı yapısıyla profesyonelliğe taşıdı.

Çocuk iken Türkçe ve yabancı dilde sağlık alanında bilimsel ansiklopediler, dergiler okuyan; gelişmeleri takip eden ve daha icat edilmesi gereken çok şeyin olduğuna inanan Dr. Varlıbaş, bu amaçla üniversite tercihinde tıbba yöneldi. 6 yıllık tıp eğitiminden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu. Ardından 2 yıl Budapeste Jahn Ferencz Hospital’de akademik çalışmalarda bulunan Dr. Varlıbaş, daha sonra 4 yıl göz hekimliği (oftalmoloji) alanında ihtisas yaptı. 12 yıllık tıp eğitiminden sonra göz hekimliği mesleği birikimini, Ar-Ge, inovasyon ve üretim alanlarında kullanmak üzere oftalmoloji alanında ticari hayata atıldı.

ÜRETİM, ÜRETİM, ÜRETİM

1997’de VSY Varlıbaşlar Sağlık Yatırımları ve Hizmetleri Ltd. Şti.’yi kurdu.

VSY’nin kuruluşunun ilk yıllarında dünyanın önde gelen şirketlerinin temsilciliklerini alarak Türkiye’yi göz alanındaki yeni teknolojik ürünlerle tanıştırdı. 2009 yılında üretim firması VSY Biyoteknoloji İlaç Sanayi ve AŞ’yi kurdu. Dr. Varlıbaş bilim insanı olarak ilkleri oluşturacak yaratıcı çözümler gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyordu; bu doğrultuda yenilikçi ürün projelerini ortaya koydu. Şirketin üretime geçebilmesi için hedeflerini belirledi. 2009’da katarakt ameliyatlarında kullanılan göz içi lens üretimine başlandı. 2011 yılında sodyum hyoluronat viskoelastik üretim tesisini kurdu. Göz ameliyatlarında gözü korumak için kullanılan viskoelastiklerin yanı sıra insanların eklem ağrılarını gideren viskoelastik içerikli eklem içi enjeksiyonların geliştirilmesini sağladı. 2014 yılında firma bünyesindeki Ar-Ge merkezi Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından akredite edildi.

ULUSLARARASI MARKA; VSY BIOTECHNOLOGY

İnovatif çalışmalarla sürdürülebilir büyümeyi sağlayan VSY Biotechnology’de, 350’den fazla kişi istihdam ediliyor. Firma Fransa'dan Japonya'ya, Brezilya'dan Kore’ye, Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanında 60’a yakın ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye ile birlikte Almanya, Hollanda, İspanya, Hindistan’da VSY Biotechnology’nin ofisleri bulunuyor.

DÜNYADA İLK VE TEK PARLAMA YAPMAYAN KATARAKT LENSİ: TRINOVA

Yakın, orta ve uzak mesafede yansıma olmaksızın üstün görüş gücü sunan dünyadaki ilk ve tek sinüzoidal trifokal göz içi lensi, Avrupa patentli Trinova’yı geliştiren VSY Biotechnology’nin; materyal, optik, mekanik dizayn ve biyoteknolojik ilaçlar kategorilerinde uluslararası birçok patenti mevcut.

VAIKIDO TAKTİĞİ İLE DÜNYA PAZARLAMA LİTERATÜRÜNE GEÇTİ

Biotechnology, hukuki süreçlerini başarıyla sonlandırdığı patent davalarında geliştirdiği ve uyguladığı dünya literatürüne geçen VAIKIDO (Varlibas+ Aikido) pazarlama taktiği ile uluslararası alandaki bilinilirliğini artırmıştır. Ayrıca VAIKIDO taktiğinin başarılı sonuçları sayesinde VSY Biotechnology, uluslararası alanda büyümek isteyen genç firmalara dirençlilik, dayanıklılık, mücadele, azim, Ar-Ge ve yenilikçiliğin gücüyle ilham kaynağı olmaktadır.

TÜRKİYE İHRACAT BİRİNCİSİ

İKMİB tarafından düzenlenen 2019 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde VSY Biotechnology, ‘Medikal Alanda İhracat’ Kategorisi, 2018 Türkiye Resmi İhracat Birincisi olarak açıklanarak ödül almıştır.

TÜRKİYE’NİN İHRAÇ EDİLEN KATMA DEĞERİ EN YÜKSEK ÜRÜNÜNÜ ÜRETEN FİRMA

Türkiye’nin ortalama 1 kg ürün ihracat değeri 1.5 $ iken, VSY Biotechnology’nin bir ürününün 1 kg ihracat değeri 675000 $’dır. VSY Biotechnology bu yönüyle Ar-Ge’si Türkiye’de yapılmış ve dünyaya ihracatı yapılan katma değeri en yüksek ürünü geliştiren firmadır.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ YÖNETİLEN ŞİRKETİ VSY BIOTECHNOLOGY

Uluslararası Denetim ve Danışmanlık Şirketi Deloitte tarafından şirketlerin yönetim performanslarının değerlendirildiği Best Managed Companies (En İyi Yönetilen Şirketler) programında VSY Biotechnology, 2019’un "Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketi'" seçildi.

Dr. Ercan Varlıbaş; dürüstlük, şeffaf yapı, çalışkanlık, özveri gibi ortak temel değerlerin başarıda büyük etkisinin olduğuna inanıyor. Global bir firma oluşturmanın hayal olmadığını, bu amaca ulaşmanın hedef odaklı ekip çalışmasıyla başarılabileceğini; bunun için strateji ve pazarlama yapılanması, kurumsal alt yapı, finansal güç, finansal okuryazarlık ile özgüveni yüksek, bilgili, donanımlı, amaca yönelik çalışanlar ve bu ortamı sağlayan dinamik yöneticilerle hedeflere ulaşılabileceğini vurguluyor.

VARLICIZUMAB; TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA YENİ BİR İLAÇ MOLEKÜLÜ

VSY Biotechnology bünyesinde göz hastalıklarının biyoteknolojik ilaçlarla iyileştirilmesinde dünyaya öncü olacak Varlıcızumab isimli yeni ilaç molekülünün hayata geçiş çalışmalarına başlandı. Dr. Varlıbaş, bu uzun soluklu ve çok büyük bütçeli projenin hayata geçmesinin, ülkemizden tüm insanlığa bir hediye olacağını açıklamıştır.

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK PROJESİNİN MİMARI

Stratejik bir yatırım projesi olan “Tuzla Biyoteknoloji Vadisi”nin fikir mimari olan Dr. Varlıbaş, bu proje ile ülkemizde biyoteknolojide inovasyon ve ihracata yönelik yeni nesil sanayicilerin gelişmesini hedefliyor.

Bu amaçla kurucu başkanı olduğu ve halen Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürdüğü Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ile ülkemizin biyoteknoloji ekosistemini bir araya getirip, sürdürülebilir başarılar için bu projenin tüm paydaşlarla birlikte yürütülmesinin ve özgüveni yüksek sanayicilerin yetiştirilmesinin ülkemizin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacağına inanıyor.

YÖNETİCİ VE ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

Dr. Varlıbaş yurt içinde ve yurtdışındaki önemli meslek örgütlerine de üyedir; yönetici ve üye olduğu kuruluşlarda yaptığı çalışmalar ile sektörün Türkiye ve dünyadaki gelişimine katkı sağlamaktadır.

Dr. Ercan Varlıbaş’ın yönetici ve üyesi olduğu kuruluşlardan bazıları şöyledir;

Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi,

İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK) Yönetim Kurulu Üyesi,

Üniversite Sanayi İş Birliği Merkez Platformu (USIMP) Teknoloji Ödülleri Jüri Üyesi,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Üyesi,

Avrupa Kontakt ve Göz İçi Lens Federasyonu (EFCLIN) Delegesi.

ALINAN ÖDÜLLER

2019- Sağlık Gönüllüleri Türkiye Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Ödülleri, “Sağlığın Gelişimine 30 Yılı Aşkın Sürelik Meslek Hayatları Boyunca Kesintisiz Katkı Sağlayan Kişi” Ödülü

2019- 10. Altın Havan Eczacılık Başarı Ödülleri, Ar-ve İnovasyon Kategorisi Türkiye Birincisi

2019- Deloitte En İyi Yönetilen Şirket Ödülü Türkiye Birincisi

2019- Sürdürülebilir İş Ödülleri Türkiye, Sürdürülebilir İnovasyon Kategorisi Finalisti

2019-Doktorclub Awards Ödülleri, Yılın Medikal Endüstri Ödülleri - Yılın Ar-Ge / İnovasyon Uygulaması Kategorisi Finalistleri Finalisti

2019- European Business Awards (ABA) Sürdürülebilir İnovasyon Kategorisi Türkiye Şampiyonu

2019 – İKMİB 2019 İhracatın Yıldızları Ödül Töreni, ‘Medikal Alanda İhracat’ Kategorisi, 2018 Türkiye Birincisi

2018 – Doktorclub Awards 2018 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri; Yılın Biyoteknoloji ve Genom Teknolojisi Kapsamında “Yılın Ar-Ge ve İnovasyon Uygulaması” Kategorisi Türkiye Birincisi

2018 – TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen 13. Teknoloji Ödülleri, “Büyük Ölçekli Firma – Ürün” kategorisi Jüri Özel Ödülü

2018- Ernst & Young (EY) Dünya Girişimci Yarışması Türkiye Finalisti

2017 – Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovaLİG Ödülleri İnovasyon Sonuçları Kategorisi Türkiye Birincisi

2017 – İhracatın Yıldızları /Türkiye’nin Gizli Şampiyonları Yarışması; Ar-Ge Merkezi İnovasyon Kategorisi Türkiye Birincisi

2017 – Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Marka Türkiye Ödülleri; Türkiye Markasına Değer Katanlar Kategorisi, Katma Değer Üreten Marka Ödülü Türkiye Birincisi

2016 – İnovaLİG Ödülleri İnovasyon Sonuçları Kategorisi Türkiye Birincisi

2016 – TÜBİTAK, TTGV, TÜSİAD tarafından düzenlenen Teknoloji Ödülleri; “Dünyada İlk ve Tek Olan, Tüm Mesafelerde Kesintisiz Görüş Sağlayan Trifokal + Geliştirilmiş Alan Derinliği Kombinasyonlu Özel Optikli Göz İçi Lensi (GİL): Acriva Reviol Tri-ED” ile 12. Teknoloji Ödülü Türkiye Birincisi

2016 – European Business Awards (EBA) Yılın Büyüme Stratejisi Kategorisi Türkiye Birincisi

2016- Yüzde 220,3 büyüme oranı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) “2012-2015 Yılları Arasında Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” Sıralaması Ödülü

2014- TÜBİTAK, TTGVA ve TÜSİAD tarafından 11.'si düzenlenen Teknoloji Ödülleri'nde Teknoloji Ödülü Finalisti

2012- TÜBİTAK, TTGVA ve TÜSİAD tarafından 10'ncusu düzenlenen Teknoloji Ödülleri Finalisti

2010- TÜBİTAK, TTGV, TÜSİAD tarafından düzenlenen Teknoloji Ödülleri Töreni’nde Büyük Teknoloji Ödülü

İş dışındaki zamanının önemli bir kısmını biyografi, ekonomi, iş yönetimi, araştırma, sosyoloji ve tarih alanlarındaki kitapları okumaya ayıran Dr. Ercan Varlıbaş, yılda ortalama 80 kitap okumaktadır. Evli ve bir çocuk sahibi olan Dr. Ercan Varlıbaş, İngilizce ve Macarca bilmektedir.