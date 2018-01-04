Eş zamanlı iki operasyonla kanserden kurtuldu

İZMİR (AA) - Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eş zamanlı iki kapalı yöntemle ameliyat edilen kanser hastası, sağlığına kavuştu.

İzmir'in Konak ilçesinde ablasıyla yaşayan işçi emeklisi İbrahim Tonbul (62), 20 ay önce şiddetli ağrı, kusma gibi şikayetlerle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Hastanedeki ilk tetkiklerde Tonbul'un kalın bağırsağında kötü huylu kitle bulunduğu, bu durumun hasta için yaşamsal risk oluşturduğu belirlendi.

Bağırsak çıkışını engellediği saptanan kitlenin alınması için acil ameliyat edilen Tonbul, daha sonra kemoterapi ve ilaç tedavisiyle yaşamını sürdürdü.

Tonbul'a yapılan son tetkiklerde ise kanserin karaciğerin sol bölümüne yayıldığı tespit edildi.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Cerrahi Servisinin Sorumlusu Doç. Dr. Koray Baş başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alınan Tonbul'a "kapalı yöntem" olarak da adlandırılan laparoskopik cerrahi uygulandı, 4 küçük delikten yapılan ameliyatla karaciğerin üçte birlik bölümü alındı.

Ayrıca, ilk operasyonda, bağırsak çıkışı karın ön duvarına alınan Tonbul'un kalın bağırsağı da doğal yoluna kavuşturuldu.

Eş zamanlı yapılan iki kapalı operasyonla şifa bulan Tonbul, 10 gün içinde taburcu edildi.

- "Dünyada benzeri çok az"

Doç. Dr. Koray Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eş zamanlı olarak aynı seansta hastayı hem karaciğerindeki metastazdan kurtarmayı hem de kalın bağırsağın dışarı verilmiş bölümünü doğal yoluna kavuşturmayı başardıklarını belirtti.

Acil olarak gerçekleştirilen ilk ameliyatın bıraktığı yapışıklıkları karın içinden temizlediklerini, bu işlemin de teknik bilgi, beceri, deneyim ve iyi bir ekip gerektirdiğine dikkati çeken Baş, şu bilgileri verdi:

"Karaciğerdeki metastaz bizim için en korkutucusuydu. Çünkü hastanın ilaçlarla birlikte bundan kurtulma şansı olmamıştı. Onu oradan almamız gerekiyordu. Bu işlem, açık olarak rutin yaptığımız işler. Ancak kapalı yöntemle ancak belirli merkezlerde yapılabiliyor. Biz de bu yöntemle yapmayı başardık. Karaciğerin üçte birlik metastazlı bölümünü laparoskopik cerrahi ile aldık, kalın bağırsağı da doğal yoluna kavuşturmayı başardık, diğer hastalar için de umut olmasını diliyoruz."

Tıp literatüründe yer alması için operasyona ilişkin detayları topladıklarını, her türlü dokümantasyona sahip olduklarını ve bilimsel verileri dünyaya sunacaklarını vurgulayan Baş, "Bu operasyon belki de doktor ve hastalar için cesaret verici olacak. Biz bu uygulamaların artmasını istiyoruz. Açık cerrahi uygulansaydı, hastayı bekleyen problemler daha fazla olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Baş, hastanın ameliyattan sağlık durumunun iyi olduğunu, kontrollerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.

- "Şimdi daha iyiyim"

Hasta İbrahim Tonbul ise önceleri ameliyattan çok korktuğunu, ilaçla iyileşmenin yollarını aradığını yine de doktorlara güvenerek ameliyat olmayı kabul ettiğini anlattı.

Hayatını kaybetme riski nedeniyle 20 ay önce geçirdiği ilk ameliyattan bu yana dışkı torbası yardımıyla tuvalet ihtiyacını giderdiğini, bu sorunun ikinci ameliyatla giderildiğini kaydeden Tonbul, "Artık eskisinden çok daha iyiyim, Allah diğer hastalara şifa versin." ifadelerini kullandı.







