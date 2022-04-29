Esra Demir genel müdür oldu

Konak hastanesin de iyi gelişmeler var. Hastanenin genel müdürlüğüne profesyonel bir isim atandı. Uzun süredir Genel müdürlük makamı boş olan grupta bu göreve sağlık sektörünün tanımış siması Esra Demir atandı.

Bugün kadar pek çok üst düzey görevde çalışan Esra Demir, Türkiye’nin ilk Endüstri Mühendisliği bölümü olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Mezunudur. İyi derece İngilizce bilen Demir, öğrenimine İngiltere’de Cambridge Üniversitesinde devam etmiş ve bu okulu başarı notu ile bitirmiştir. Gelişim Üniversitesinde İşletme yüksek lisans yapan, Esra Demir uluslararası alanda geçerliliği olan pek çok sertifikaya sahiptir.

Konak Hastanesine Genel müdür olarak atanan, Demir birçok ulusal ve uluslararası markanın yöneticiliği yapmış zincir mağazacılık deneyimine sahiptir. Sırasıyla Şişecam, Paşabahçe Mağazaları, Metro Market Zinciri, Praktiker Yapı Marketlerde yönetici pozisyonunda çalışmıştır.

2008 yılında sağlık sektörü ile tanışan Esra Demir, bilgi ve becerilerini bu sektörde kullanarak yönettiği Hastaneleri ve sağlık işletmelerini başarıdan başarıya taşımıştır. Esra Demir geliştirdiği yöntemlerle yönettiği sağlık kurumlarını verimli hale getirerek ülke geneline yaymayı sağlamıştır.

Son olarak sağlık turizmi konusunda uzman olan Creavist A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel müdürlüğü görevini yürüten olan Esra Demir, evli ve bir çocuk annesidir.

Konak Hastanesi, Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kazım GÜNDOĞDU tarafından göreve atanan Demir Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Konak hastanesi hem ekibi, hem de tıbbi tecrübesi ile Kocaeli ve civarı için bir değer niteliğinde. Böyle bir hastanede çalışmak benim için büyük onur. Konak hastanesi ayrıca bölgede pek çok ilke imza atmış. Örneğin 1995 yılında Konak Tıp Merkezi adıyla kurulmuş, 10 yıl gibi bir kısa sürede Bölgenin A sınıfı hastanesi olmayı başarmıştır. Öte yandan yine bu bölgenin ilk Tüp Bebek Merkezini açarak çok sayıda ailenin bebek sahibi olmasını sağlamıştır. Başarıları ile halk tarafından sevilen bu işletmede bana verilen görevi layıkıyla yerine getieceğim. Yeni projelerde ve güzel haberlerde birlikte olacağız.” dedi.

Sağlık Sektöründe yapılan bu profesyonel atamanın, Konak Hastanesinin yakın zamanda ciddi atılımlar yapacağının sinyali olarak değerlendirildi.

Konak Hastanesi

Konak Hastanesi, 2006 yılından beri hastalarına kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetlerini sunmaktadır. Konak Hastanesinde 30 uzmanlık dalında, 49 hekimle tüm branşlarda sağlık hizmeti verilmektedir. 9500 m2 kapalı alana sahip hastanede bölgede tek olan 3 Tesla MR Teknolojisi ile tanı hizmeti verilmektedir.

Esra Demir

1975 Artvin doğumlu. Evli, Bir kız çocuğu annesi. Mesleki eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Dil eğitimini İngiltere’de Cambridge Üniversitesinde alan Demir Gelişim Üniversitesinde İşletme yüksek lisans yaptı. Medicalpark Hastaneler grubu, Kolan Hastaneleri, Yeditepe hastaneleri gibi gruplarda üst düzey yöneticilik yapan demir, yurt dışında hastane kurulum ve yönetimi konusunda kamu ve özel sektör tarafından yürütülen pek çok projeye de danışmanlık vermiştir.