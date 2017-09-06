ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Türk bilim insanı Prof. Dr. Onur Erol tarafından burun estetiğine yönelik geliştirilen "Turkish Delight (Türk Lokumu)" adlı yöntem, Amerika'da uluslararası tıp dergisinde yer aldı.

Hastadan alınan kıkırdağın atılmayıp, burun sırtı ve ucunda kullanılarak doğal görünümün sağlandığı yöntem, Amerika'da bilimsel makaleler, yeni teknikler, uygulama başarıları ve deneysel çalışmaların yer aldığı "Plastic and Reconstalstic Reconstructive" dergisinde "Turkish Delight" başlığıyla geniş yer buldu.

Yönteme dair ameliyat başarısının ele alındığı dergide, operasyonun erken ve geç dönem sonuçları anlatıldı, uygulama fotoğraflarına yer verildi.

Yöntem için "Güvenilir, etkin ve kolay uygulanabilir" değerlendirmesinin yapıldığı dergide, aynı zamanda bunun kısa ve uzun süreli sonuçlarının tatmin edici bulunduğu, genel komplikasyon oranının diğer burun ameliyatlarına göre düşük olduğu vurgulandı.

Dünyadaki estetik cerrahlar için önemli bir referans sayılan ve 60 yıldan fazla süredir alandaki tüm gelişmeleri profesyonellerle buluşturan dergide, tekniğin önemli bir avantajının ise ilk burun estetiği ameliyatlarında ortaya çıkan ezilme ve diğer farklı şekillerde oluşan doku tahribatının görülmemesi olduğuna işaret edildi.

- "Yöntem 10 binin üzerinde hastaya uygulandı"

Prof. Dr. Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burnun yüzde en çok ön planda bulunan organlardan biri olduğunu, bu nedenle buradaki kusurun ilk bakışta çok dikkati çektiğini söyledi.

Burun estetiğinde başarılı sonuç alınabilmesinin, ameliyat sonrası elde edilecek doğal görünümle mümkün olduğunu ifade eden Erol, uygulamanın kabul görmesi için kısa ve uzun vadeli sonuçlarının bilimsel olarak sunulabilmesi gerektiğini dile getirdi.

İlk olarak 1989'da yaptığı ameliyatın avantajları, başarı ve komplikasyon oranlarının, uluslararası alanda makalelerin yayımlandığı dergide yer aldığını belirten Erol, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 10 binin üzerinde hastaya bu teknik uygulandı. Yurt dışında da çok sayıda hekim, bu yöntemle ameliyat gerçekleştirdi. Bu benim adıma çok gurur verici. En önemli tıp dergilerinden birinde bir Türk bilim insanı olarak yer almak ise ayrı bir övünç kaynağı. Türk bilim insanlarının, tıp alanında ne kadar başarılı olduğunu dünyaya göstermiş olmanın sevincini yaşıyorum."

Yöntemde, burun estetiği ameliyatlarında kıkırdakların belli olmaması için burundan alınan bu dokunun ince ince doğranarak ve dağılmaması için özel bir maddeye sarılarak kullanıldığını anlatan Erol, yöntemin literatürde "Türk Lokumu" ismiyle yer almasının da çok gurur verici olduğunu söyledi.

Erol, yöntemin isim babasının bir Fransız bilim insanı olduğunu anlatarak, "Fransız meslektaşım, yöntemin sonuçlarını gördüğünde 'Bu tam bir Türk lokumu' olmuş' demişti. Ben de yönteme bu adı verdim ve dünya böyle tanıdı." diye konuştu.