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Evde sağlık hizmeti gören hastaya doğum günü sürprizi

- Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli doktor ve sağlık çalışanları, geçirdiği trafik kazasında ayaklarını kaybeden ve yalnız yaşadığı için evde sağlık hizmeti verilen hastaya sürpriz doğum günü partisi düzenledi - Hasta Ramazan Aslan: - "Benim için çok büyük sürpriz oldu. 40 yaşındayım ve hayatımda ilk defa doğum günümü kutladım. Gerçekten de tarifi imkansız bir duygu bu. Çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun"

Evde sağlık hizmeti gören hastaya doğum günü sürprizi

AKSARAY (AA)- Aksaray'da, geçirdiği trafik kazasında ayaklarını kaybeden ve tek başına yaşamını sürdürdüğü için evde sağlık hizmeti verilen hasta, 40. yaşına sağlık personelinin düzenlediği sürpriz doğum günü partisi ile girdi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde çalışan 10 kişilik sağlık ekibi, 10 yıl önce geçirdiği trafik kazasında ayaklarını kaybeden ve bugün doğum günü olan 40 yaşındaki Ramazan Aslan'a doğum günü partisi düzenlemeye karar verdi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde Aslan'ı ziyaret eden doktor ve sağlık çalışanları, aldıkları pastayı mumlarla süsleyip hastanın doğum gününü kutladı.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine sürprizi yapan herkese teşekkür etti.

İlk defa doğum gününü kutladığını ve çok mutlu olduğunu aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Evde sağlık hizmetleri imkanını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayaklarımı kaybettim ve ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Bu nedenle buraya gelip beni tedavi edip desteklerini esirgemiyorlar. Pansumanımı yapıyorlar, ilaçlarımı verip tedavimi eksiksiz yerine getiriyorlar. Bugün de sağ olsunlar doğum günümü kutlamak için geldiler. Benim için çok büyük sürpriz oldu. 40 yaşındayım ve hayatımda ilk defa doğum günümü kutladım. Gerçekten de tarifi imkansız bir duygu bu. Çok mutluyum. Allah herkesten razı olsun."

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Emre Aktürk ise 2010 yılından itibaren hastane bünyesinde evde sağlık hizmeti verdiklerini, bugüne kadar 2 bin 650 hastaya bu hizmeti ulaştırdıklarını dile getirdi.

Bugün de evde sağlık hizmeti verilen Aslan'a sürpriz yapmak için bir araya geldiklerini anlatan Aktürk, "Bizler hastalarımıza sadece evde sağlık hizmeti değil, gücümüzün yettiği kadar sosyal yönden de destek veriyoruz. Bugün de hastamız olan Ramazan ağabeyimizin doğum gününü kutladık. Elimizden geldiği kadar bu tür etkinlikleri yapmak istiyoruz." dedi.

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