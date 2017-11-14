FDA vücutta dijital olarak takip edilebilen ilaca onay verdi ANKARA (AA) - ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), insan vücudunda dijital olarak izi sürülebilen ilaca onay verdi.FDA'dan yapılan açıklamada, şizofren ve bipolar bozukluk gibi bazı psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmak üzere...

14 Kasım 2017 Salı 20:44