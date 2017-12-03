Felçli genç

BURSA (AA) - CEM ŞAN - Bursa'da, 27 yaşında felç geçiren genç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki inme merkezinde uygulanan "mekanik trombektomi" yöntemiyle sağlığına kavuştu.

"Mekanik trombektomi"de, kasıktan girilen küçük bir iğne ve kateter ile beyinde tıkalı olan ana damara ulaşılarak, stent yardımıyla pıhtı çıkarılıyor ve söz konusu damar tekrar işler hale getiriliyor.

İnme geçiren ve merkezde tedavi gören hasta Murat Sarı (27), AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnegöl'de bir gün kahvehanede arkadaşlarıyla otururken aniden denge kaybı yaşadığını, sandalyeye oturmak istediğini ancak bunu yapamadığını bildirdi.

Sarı, bu sırada gördüğü bir tanıdığının selamlaşmak için elini uzattığını ve onun elini sıkamadığını aktararak, "Arkadaşlarım durumu fark ederek beni hemen İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Bursa'ya sevk edildim. Olay başıma geldiğimde vücudumun yarısını hissetmiyordum. Kısa sürede getirilmemiş olsaydım belki bu şekilde olamazdım. Burada gözlerimi açtıktan sonra tamamen vücudumu kullanabildiğimin farkına vardım." diye konuştu.

- "Obezite, sigara ve madde kullanımı gençlerde..."

İnme Merkezi Sorumlusu Uzman Doktor Cemile Haki de İnegöl Devlet Hastanesinden konuşma bozukluğu ve sağ tarafında felç olan 27 yaşındaki erkek hasta için arandıklarını belirterek, hastanın 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye getirildiğini aktardı.

Hastayı hemen tomografi, anjiyo çekimi için radyoloji ünitesine aldıklarına işaret eden Haki, şöyle devam etti:

"Hastanın beyninde büyük bir damarda tıkanma tespit ettik. Çok hızlı bir şekilde hastayı Nilüfer Ek Hizmet Binasına götürdük. Hastaya, anjiyo laboratuvarında, 25 dakika içinde kasıktan girilerek pıhtı çıkarma işlemi yapıldı. Uludağ Üniversitesi Nöroradyoloji Bölümünden Prof. Dr. Bahattin Hakyemez hocamız da operasyona katıldı. Hasta bir gün yoğun bakımda uyutuldu. Birkaç gün sonra konuşma bozukluğu ve sağ tarafı felç olan hasta tamamen normale dönerek taburcu edildi."

Haki, yaş ilerledikçe inme görülme olasılığının arttığını, hipertansiyonun da en sık inme nedenleri arasında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Diyabet, kolesterol yüksekliği, sigara, obezite, kalp hastalığı. Bunlar da inmenin en sık nedenleri arasında. İnme, kalp krizi gibi acil müdahale gerektiren bir hastalık. Hasta ne kadar erken gelirse bu tedavilerin faydası daha fazla oluyor. İnme her yaşta görülebiliyor ama özellikle 60 yaşın üzerinde çok daha fazla görülen bir hastalık. Son yıllarda gençlerde de oldukça sık oranlarda görülüyor. Özellikle obezite, sigara kullanımı, çeşitli bağımlılık yapıcı madde kullanımları da gençlerde de inme görülme sıklığını artırıyor."

- "Bu işlemde zaman çok önemli"

Gi̇ri̇şi̇msel Radyoloji̇ Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş da Sarı'nın, inme olayının yaşandığı andan yaklaşık 2,5 saat sonra endovasküler tedavi için anjiyoya alındığını bildirdi.

Yaklaşık 25 dakikalık bir işlemden sonra hastaya yapılan müdahalenin tamamlandığına değinen Durmuş, "Hasta, bir gün uyutulduktan sonra uyandırıldı. Hastaneye geldiğinde sağ kol ve bacağında güç kaybı vardı. İkinci günde bunlar toparlandı. Murat Sarı şu anda elimi sıkabiliyor, ayaklarını oynatabiliyor. İlk geldiğinde sağ tarafını hiç oynatamıyordu." dedi.

Durmuş, hastalara müdahale etmek için zamanla yarıştıklarını belirterek, "Mekanik trombektomi yönteminde kasıktan girilen küçük bir iğne ve kateter yardımıyla tıkalı olan ana damara ulaşıp stent ve kateterler yardımıyla pıhtıyı çıkarıp, o damarın tekrar işler hale gelmesini sağlıyoruz. Bu işlemde zaman çok önemli. Hastanın çok kısa sürede hastaneye getirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.



