Geleceği Günümüze Taşıyan Bir Dünya Hastanesi Memorial Bahçelievler Açıldı!

Memorial Sağlık Grubu’nun 11’inci hastane projesi olan Memorial Bahçelievler, toplam 72 bin metre karelik alanda hizmet veriyor. En gelişmiş tanı ve tedavi üniteleri ile donatılan 320 yatak kapasitesine ulaşması planlanan komplekste; biri hibrit olmak üzere toplamda 15 ameliyathane ve 49 yoğun bakım yatak kapasitesi, 135 poliklinik ve 31 müşahede odası bulunuyor.



Yepyeni bir sağlık anlayışı

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Memorial Bahçelievler Hastanesi ve grubun yeni yatırımları hakkında bilgi verdi. Genç, “İyileşmenin, hastaneye atılan ilk adımda başladığı gerçeğine” vurgu yaparak “Lobi alanından polikliniklere, hasta bekleme noktalarından, doktor ve hasta odalarına kadar her mekan, hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. Renk seçiminden, eşyaların formlarına, ışıklandırmadan seçilen aksesuarlara kadar her şey iyileşmenin bir parçası olabilecek özellikte planlandı” diye konuştu.



Dünyanın Leed Platinum sertifikalı ilk tam teşekküllü hastanesi

Uğur Genç, Memorial Bahçelievler Hastanesi’nin, enerji ve çevre dostu tasarımda lider konumdaki kurumlara verilen ve en prestijli yüksek yeşil bina sertifikası olan “LEED Platinum” sahibi olduğunu da dile getirerek, “Hastanemiz çevre duyarlılığı, enerji verimliliği, atık yönetimi, sürdürülebilir alan planlaması ve iç ortam kalitesi gibi kriterlere göre inşa edildi. USGBC (United States Green Building Council – Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından yürütülen sertifikasyon programları arasında en yüksek derecelendirme anlamına gelen LEED Platinum sertifikasını, dünyada ve Türkiye’de tam donanımlı hastaneler arasında ilk kez Memorial Bahçelievler almış oldu” dedi.



Uluslararası standartlarda tıp teknolojisi

Memorial Sağlık Grubu’nun, hastanecilik alanındaki tüm deneyimlerini aktardığı Bahçelievler Hastanesi’nin teknolojik altyapısı hakkında bilgi veren Genç, “Hastanemiz; ileri teknolojik özelliklere sahip görüntüleme üniteleri, kompleks laboratuvarlar, fonksiyonel bir yapılanma ile tasarlanmış ameliyathaneler, hareket fonksiyonu olmayan ve bilinci kapalı hastaların mobilizasyonunu sağlayan, Türkiye’de ilk “hasta lifti” teknolojisini kullanan, gün ışığı alan yoğun bakımlar, hibrit ameliyathaneler ve robotik teknolojiler ile donatıldı. Kanser tedavisinde en ileri sistemlerden biri olan yeni nesil ışın tedavisi Elekta Versa HD SIGNATURE, hastaya konfor ve ayrıcalıklar sunan radyolojik görüntüleme sistemleri kullanıyoruz. Bu sistemlerden; daha sessiz, geniş ve konforlu bir MR deneyimi sunan 3 Tesla MR teknolojisi, kaliteli ve güvenilir sonuçları ile öne çıkıyor. Yüksek teknoloji dual enerji BT ile vücudun tüm bölgeleri saniyeler içinde taranabiliyor. Kanserin teşhisi, evrelendirilmesi ve doğru bir tedavi planı çıkarılmasında çok önemli bir yeri olan Pet-CT teknolojisiyle de hastaya, en düşük doz radyoaktif madde ile görüntüleme olanağı sunuluyor. Özellikle üroloji, böbrek nakli, kadın hastalıkları, genel cerrahi ameliyatlarında kullanılan da Vinci robotik cerrahi ile 3 boyutlu görüntü alınarak hem hasta hem de cerrah için konforlu bir ameliyat süreci geçirilmesine olanak sağlanıyor” şeklinde konuştu. Memorial Bahçelievler’in ülkemiz için pek çok yeniliğe de ev sahipliği yaptığını dile getiren Genç, “Hastanemizde, suda doğum ve tüm hazırlık süreci odada yürütülen normal doğum gibi özellikli üniteler de mevcut. Bunun dışında çocuklarımızın sağlığı için her türlü detayın düşünüldüğü pediatri bölümümüzde de Türkiye’de bir ilk olarak açık oyun parkı bulunuyor” ifadelerini kullandı.



Memorial Sağlık Grubu Hakkında

Memorial Sağlık Grubu, seçkin kadrosu ve memnuniyet odaklı uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile etik ilkeler ışığında, sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak, sağlıkta dünya markası olmak misyonu ile kurulmuş ve ilk hastasını Şubat 2000’de kabul etmiştir. Türkiye'yi dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmeti ile tanıştıran Memorial, JCI Akreditasyon Kalite Belgesi'ni alan (Joint Commission International) Türkiye'nin ilk, dünyanın 21. hastanesidir. Memorial İstanbul, Ankara, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır’da bulunan 11 hastane, 2 tıp merkezi ve 1 wellness merkezinde 1750 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.