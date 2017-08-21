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Gizem saçlarını hasta çocuklar için saklıyor

- Beyninden portakal büyüklüğünde tümör çıkarılan, kafatasında biriken suyun tahliyesi için takılan şant nedeniyle bir kez daha ameliyat masasına yatan 11. sınıf öğrencisi Gizem Fındık, her iki operasyon öncesinde kazıttığı saçlarını kanser hastası çocuklara peruk olarak bağışlamak istiyor - Gizem Fındık: "Şimdi iyileşemiyorum ama sakladığım saçlarımı hayat bekleyen çocuklara verebilirim"

Gizem saçlarını hasta çocuklar için saklıyor

İZMİR (AA) - Beyninden iki kez ameliyat olmasına rağmen iyileşemeyen lise öğrencisi Gizem Fındık, operasyon öncesi kazıttığı saçlarını kanser hastası çocuklara peruk olarak bağışlamak için saklıyor.

Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşayan Gizem Fındık, henüz anne karnındayken babasını kaybetti.

Annesi Fidan Fındık'ın gündelikçi olarak çalışarak büyüttüğü Gizem, Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Bölümü'nün 11. sınıfına kadar takdir ve teşekkür belgeleri alarak başarılı bir öğrenci oldu.

Gözlerde şişme, halsizlik, denge kaybı gibi şikayetlerle geçen yıl Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Gizem'in beyninde portakal büyüklüğünde tümör tespit edildi.

Riskli bir ameliyatla tümörden kurtulan Gizem'in kafatasındaki sıvının tahliyesi için takılan şant sağlıklı çalışmadı ve lise öğrencisi kız, ilk ameliyattan 4 ay sonra bir kez daha ameliyat masasına yattı.

Her iki operasyon öncesinde de saçlarını kazıtmak zorunda kalan Gizem, çok sevdiği saçlarını bir kanser hastası çocuğa bağışlamak için saklamaya başladı.

Takılan yeni şantın da sağlıklı çalışmaması nedeniyle doktorlarının yeni bir ameliyat yapılması gerektiğini belirttiği Gizem, iyileşip bir gün yeniden okula gidebilmeyi, sakladığı saçlarını da hasta bir çocuğa bağışlamayı umut ediyor.

- Annesinin gözbebeği

Anne Fidan Fındık, 17 yaşında Gizem'e 7 aylık hamileyken eşini kaybettiğini, kızını büyütmek için evlere temizliğe gitmeye başladığını söyledi.

Fındık, Gizem'in beyin kılcal damarlarında genişleme olduğunu, beyninde tümör bulunduğunu öğrendiğinde dünyanın başına yıkıldığını, iki ameliyat sonrasında da kızının yalnız başına hareket edemez, yürüyemez hale geldiğini dile getirdi.

Babasından kalan emekli maaşıyla geçindiğini, yaşamak için çalışmak zorunda olduğunu anlatan Fındık, kimseden para istemediğini, sadece Gizem'in iyileşmesi için iyi bir sağlık hizmeti almasını arzuladıklarını dile getirdi.

Kızını hasta gördükçe içinin parçalandığını dile getiren Fındık, "Gizem'in tekrar eski hayatına dönmesini istiyorum." diye konuştu.

- Gizem okula gitmek istiyor

Karabağlar ilçesi Barış Mahallesindeki evinde annesiyle kalan Gizem Fındık ise tek isteğinin yataktan kalkıp yeniden okula gitmek olduğunu belirtti.

En büyük hayalinin oyunculuk yapabilmek olduğunu aktaran Fındık, şöyle konuştu:

"Ben baba nedir hiç görmedim. Annem hem anne hem baba oldu bana. İyileşirsem ilk iş okula gideceğim. Başarılı bir öğrenci olmaktan başka bir şey istemiyorum. Saçlarım ilk kesildiğinde çok üzülmüştüm ama sonunda iyileşecektim, saçlarımın uzayacağını düşünmüştüm. Şimdi iyileşemiyorum ama sakladığım saçlarımı benden uzakta hayat bekleyen çocuklara verebilirim. Onlar mutlu olsun. Artık kimsenin hasta olmasını istemiyorum."

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AmeliyatBeyin TümörüGizem FındıkPerukSaç
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