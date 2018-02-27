GOSB Tıp Merkezi açıldı Anadolu Vakfı çatısı altında kurulan Anadolu Sağlık Merkezi ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi iş birliğiyle GOSB Tıp Merkezi hizmete sunuldu. Türkiye’de bir organize sanayi bölgesi tarafından kurulan ilk tıp merkezi olma özelliğini de taşıyan GOSB Tıp Merkezi’nin açılışına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, GOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ümit Şişmanoğlu ve Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü Türkan Özilhan Tacir’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

GOSB Tıp Merkezi’nin açılışında konuşan Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü Türkan Özilhan Tacir, “Anadolu Sağlık Merkezi olarak dünya standartlarında sağlık hizmeti sunma misyonumuzu Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne taşımaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ise “GOSB Tıp Merkezi, GOSB’un örnek projelerinden birisidir. Bölgemizdeki 25.000’i aşkın çalışanın kaliteli sağlık hizmetine daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için attığımız önemli bir adımdır. Bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Anadolu Sağlık Merkezi GOSB Tıp Merkezi yaklaşık 900 metrekarelik alanda Acil Servis, İç Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Genel Cerrahi branşlarında hasta ihtiyaçlarını karşılayacak. Tıp Merkezi SGK anlaşmalı olarak hizmet sunacak.



“Bölgedeki sağlık ihtiyacına cevap vereceğiz”

Anadolu Sağlık Merkezi’nin arka arkaya dünyanın en iyi hastanesi seçilen Johns Hopkins Medicine ile devam eden iş birliğine değinen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü Türkan Özilhan Tacir, “Hizmet kalitemize büyük katkı sağlayan bu iş birliğinin, teknolojik alt yapımız ve deneyimli sağlık kadromuza yaptığımız yatırımlarla birleşmesi bizi dünya standartlarında bir sağlık kuruluşu konumuna taşıyor. Anadolu Vakfı’nın en çok önemsediği yatırım alanı olan sağlıkta ulaştığımız bu başarı bizim için gurur kaynağı” dedi. Anadolu Sağlık Merkezi’nin uzmanlığını Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne taşımaktan mutluluk duyduklarını anlatan Tacir, “Tıp merkezimizde verdiğimiz hizmetlerle bu bölgedeki sağlık ihtiyacına cevap vereceğimize inanıyoruz” diye konuştu.



Kaliteli sağlık hizmetine daha hızlı bir şekilde ulaşılacak

GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, “Kurulduğu günden bugüne, kalıcı ve örnek projelere imza atan GOSB, Türkiye’de bir Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulan ilk Tıp Merkezi olma özelliğini taşıyan GOSB Tıp Merkezi projesi ile ‘Örnek OSB’ imajının altını bir kez daha kalın bir çizgiyle belirginleştirmiştir. Katılımcılarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını ön planda tutmak, bu beklenti ve ihtiyaçları kaliteli, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışımız doğrultusunda en iyi şekilde karşılamak öncelikli hedefimizdir. GOSB Tıp Merkezi, bölgemizdeki 25.000’i aşkın çalışanın kaliteli sağlık hizmetine daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için attığımız önemli bir adımdır. Anadolu Sağlık Merkezi iş birliği ile attığımız bu adımın bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen tüm GOSB ve Anadolu Sağlık Merkezi çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.



Anadolu Sağlık Merkezi Hakkında

Yaşam kalitesini artırmak için dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak hedefiyle kurulan Anadolu Sağlık Merkezi, modern tıbbın gereklerini yeni ve kapsamlı bir sağlık anlayışıyla hastalarına aktarıyor. Hizmet kalitesine önemli katkı sağlayan Johns Hopkins Medicine (JHM) ile devam eden iş birliği Anadolu Sağlık Merkezi'nin sağlığın merkezi olma vizyonunu da destekliyor. Kurulduğu günden buyana gerçekleştirdiği çalışmalarla ‘Sağlığın Merkezi’ konumuna ulaşan Anadolu Sağlık Merkezi; onkoloji, kalp damar sağlığı, kadın hastalıkları ve tüp bebek, nöroloji, cerrahi bilimler ve iç hastalıkları dahil olmak üzere tüm branşlarda sunduğu hizmetlerde hasta odaklı yaklaşımla hareket ediyor. Hizmetlerinde hasta hakları ve güvenliğini temel önceliği olarak belirleyen Anadolu Sağlık Merkezi, kaliteli sağlık hizmeti ile dünyanın farklı bölgelerinden gelen hastalara tedavi olanağı sunuyor.