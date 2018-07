Gözlere gözlük şart

Gözlük pazarı büyüyor. Bunun ilk nedeni iklim değişimiyle güneşli gün sayısının artması. İkincisi ise bilgisayar başında geçirilen zaman nedeniyle bozulan gözler. Uzmanlar, gözlük seçerken ucuza kaçmayın diyor…







BÜYÜK ve havalı gözlükler artık vazgeçilmez aksesuarlarımız. Küresel iklim değişimi parlak güneşli gün sayısını artırdı. İster pahalı ister ucuz, artık herkesin en az bir tane güneş gözlüğü var. Geçmişte yalnızca yaz aylarında takılan güneş gözlükleri artık yılın 12 ayı boyunca kullanılıyor.

Güneş gözlüğünü ilk Çinlilerin kullandığı söyleniyor. Duman isiyle karartılan yassı cam parçaları, ne güneşin zararlı ışınlarından korunmak, ne rahat bir görüş sağlamak, ne de güzel görünmek için kullanılmış; amaç çok başkaymış. Çinli yargıçlar mahkeme esnasında yüz ifadelerinin anlaşılmasını önlemek amacıyla isli camları gözlerine tutarlarmış. Hatta bu sebeple Çin’deki adalet heykellerinin gözünde bir güneş gözlüğü mevcuttur.

Gözlük kullanımının artmasında teknolojinin de payı var. Bilgisayar başında geçirilen uzun saatlerin yol açtığı göz yorgunlukları, numaralı gözlük kullanımının da artmasına yol açıyor. Gözlük kullanımı konusunda her yıl değişen trende ayak uyduran tüketiciler, pazarı büyütürken sadece güneş gözlükleri değil optik gözlükler de pastadan pay alıyor.



İHMAL EDİLMEMELİ

Türkiye’de göz muayenesi konusunda toplumsal bilinç henüz oturmuş değil. Gelişmiş ülkelerde gözlük kullanım oranı yüzde 65-80 arasında değişirken, bu oran Türkiye’de hala yüzde 20 seviyelerinde. Yani Türkiye’de gözlük kullanma ihtiyacı olduğu halde kullanmayan milyonlarca insan var. Gözlük kullanıcısı sayısının 15 milyon civarında olduğu tahmin edilen ülkemizde göz muayenelerine gereken ilgi gösterilmiyor. Kullanıcılar gözlük kullanmaya başladıktan sonra yılda bir yapılması gereken muayeneyi genellikle yaptırmıyor.

Avrupa ortalamasına bakıldığı zaman gözlük değişimi ortalama iki yılda bir yapılıyor. Türkiye’de ise en iyimser tahminle bu sürenin 3-4 yılda bir olduğu sanılıyor. Uzmanlar gözlük kullanıma konusunun ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarırken, iyi görememenin okul ve iş hayatında başarıyı önemli ölçüde etkileyebileceğine dikkat çekiyorlar.



ÇEKİK TARZIN KÜÇÜK VERSİYONLARI

Turkuaz Optik, 1991 yılından bu yana farklı dünya markalarının pazarlama ve dağıtımını yürütüyor. Bünyesinde, Italia Independent, Tom Ford, Moncler, Hally and Son, Dsquared2, Adidas Originals Eyewear, GF Ferré, Modo, Gunnar, Kaleos ve Vedi Vero markaları var. Türkiye genelinde toplam 300 satış noktası ile çalışıyor. Hem güneş gözlükleri hem de optik çerçeve satışı gerçekleştiriyor. Ürünlerin fiyatları ise 300 ile 3 bin TL arasında değişiyor. Satış sonrası garanti süresi ise iki yıl.

“Satışlarımızın yüzde 70’ini güneş gözlükleri, yüzde 30’unu ise optik çerçeveler oluşturuyor” diyen Turkuaz Optik Satış ve Pazarlama Direktörü Alev Keskin, bu verilerin markadan markaya değiştiğini söylüyor. Keskin, gözlük pazarındaki genel durumu ise şöyle değerlendiriyor:

“Bilinçsiz tüketicilerden dolayı, lisanslı markalardan ziyade ismi duyulmayan markalar daha hızlı büyüyor. 2018’de dövizin artışı ve gözlüğe uygulanan ekstra vergilerden dolayı zor bir sene geçireceğimizi düşünüyoruz. Öte yandan, iyi pazarlama ve doğru teslimat süreçleri ile bu yılki hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyoruz. Kaliteli ve Türkiye optik pazarı ile örtüşen ürünleri piyasaya sunmaya özen gösteriyoruz.”

Keskin, bilinçli ve sadık tüketicinin gözlük konusuna dikkat ettiğini ve camların kalitesine özen gösterdiğini söylüyor. Bu yılın moda trendleri konusunda ise Keskin’in değerlendirmesi şöyle: “Çekik tarzda gözlüklerin küçük versiyonları bu yılın trendi.”



BU YILIN TRENDİ ASETAT

2008’de Boğaziçi Üniversitesi snowboard takımından üç arkadaşın ortaklaşa kurduğu Arcana Optik, dünyaca ünlü markaların satışını gerçekleştiriyor. 70’e yakın partneri, 90’nın üzerinde satış noktası bulunan firma Super Future, L.G.R ve LeSpecs markalı gözlüklerin satışını yapıyor. “Gözlüklerimiz Harvey Nichols ve Boyner gibi mağazalarda yer alıyor” diyen Arcana Optik Pazarlama Müdürü Duygu Bahçe, ürünlerin butik mağaza ve online alışveriş sitelerinde de satıldığını belirtiyor. Güneş gözlüklerinin fiyatları 500 TL’den başlıyor 2.300 TL’ye kadar çıkıyor. Numaralı gözlüklerde ise fiyatlar, 900 ile 1.500 TL arasında değişiyor. Ürünlerin iki yıl garantisi var. “Bayi sayımızda ve gözlük satışlarında ciddi bir artış söz konusu” diyen Bahçe, gözlük sektörü hakkında ise şunları söylüyor:

“2017 sezonu tüm Türkiye için bir geçiş süreciydi. Tüm çalışma alanlarında duraklama yaşandı. Yaptığınız iş lüks tüketime giriyorsa ve ithalatçı pozisyonundaysanız bu süreci daha zorlu yaşıyorsunuz. 2018’de ise hedeflerimizin birçoğunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Sektör hem heyecanlı hem de daha dinamik. Bu yıl bünyemize yeni markalar katmayı planlıyoruz.”

Bahçe, 2018 yılının gözlük trendleri ise şöyle özetliyor: “Cat eye dediğimiz küçük gözlükler bu yılın trendi. Markalar yeni koleksiyonlarında küçük çerçevelere çok fazla yer veriyor. Metal gözlüklerin modası devam ediyor ama bu dönem asetat gözlükler daha çok tercih ediliyor.”



TÜRKİYE’DE ÜRETİM YAPIYOR

Gözlük trendleri gözlük camı üreticilerini de etkiliyor. Dünyanın en eski optik cam üreticilerinden Seiko, pazardaki trendleri yakından takip ederek güncel gereksinimlere yol veren üreticilerinden bir tanesi. Firma ilk üretim atölyesini 1921 yılında açmış. 1990’lı yıllarda, günümüz gözlük endüstrisinin en önemli bileşenlerinden birisi olan ‘FreeForm’ teknolojisi ile uzak ve yakın görüşü tek odakta birleştiren progressive camları geliştirmiş. Aynı zamanda, yüksek miyop numaralar için dünyanın en ince organik camını üreterek sektörde ilklere imza atmış.

“Türkiye’de her yıl ortalama yüzde 80 büyüyoruz” diyen Seiko Optik Türkiye Genel Müdürü Suat Çam, 2017’yi yüzde 70’lik bir büyüme ile kapattıklarını söylüyor. Çam, 2018 yılını ise şöyle değerlendiriyor:

“Üretim yatırımlarımıza ek olarak daha kaliteli hizmet vermek amacıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de lojistik merkezler kurduk. Bursa, Antalya ve Samsun’da da yeni lojistik merkezler kurarak Türkiye’nin her noktasına en hızlı şekilde ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki üretim yatırımımız sayesinde 12-15 günlük teslimat sürelerini 4-5 güne çektik. Türkiye’de 6 bin optik mağazanın yaklaşık 700’ünde yer alıyoruz. 2020 hedefimiz yüzde 10 pazar payı ile 1200 mağazada yer almak. 2018 için büyüme hedefimizi yüzde 50 olarak belirledik.”



GÜMRÜK VERGİSİ ARTTI

Koton, mağazalarında 2000 yılından bu yana gözlük satışı gerçekleştiriyor. “Gözlük kategorimizin cirosu, 2017’de ciromuzun yüzde 0.44’ünü oluşturuyordu” diyen firmanın Aksesuar Satın Alma Müdürü Sinem Yılmaz, geçen yıl 17 ile 29 TL arasında olan gözlük fiyatlarının bu yıl gümrük vergisinin artmasıyla 39 ile 59 TL’ye yükseldiğini söylüyor. Yılmaz, gözlüğe olan talebi ve 2018 cirosu hakkında ise şunları söylüyor:

“Gözlük, müşterilerimizin sevdiği bir kategori. Geçtiğimiz yıllarda bu kategoriye ilgi çok yüksekti. Bu yıl yaşanan fiyat artışının yansımasını yıl içerisinde gözlemleyeceğiz. 2018’de kategorinin cirodan aldığı payın yüzde 0.58 seviyesine çıkacağını öngörüyoruz.”







Dr. Emel ÇOLAKOĞLU / Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

“Kesinlikle kullanılmalı”



Güneş ışınlarının daha etkin olduğu ve yeryüzüne daha dik geldiği yaz dönemlerinde, insanlarda yeni rahatsızlıklar ortaya çıkarabildiği gibi, mevcut bazı rahatsızlıkların da ilerlemesine yol açabiliyor. Bebeklikten yaşlılığa her yaş döneminde gözü en etkin koruma yollarından biri uygun seçilmiş güneş gözlüğüdür. Güneş gözlüğünü, kuru göz sorununda, alerjik konjonktivitte, gözde et yürümesinde (pterijiyum), makula hastalıklarında özellikle kullanmak gerekiyor. Mart-Eylül dönemleri arasında kesinlikle güneş gözlüğü kullanmalı, bulutlu havalarda veya gün batımında da ultraviolet (UV) ışınlarının zarar verici etkisinin devam ettiği unutulmamalı.





Yrd. Doç. Dr. Sevil KARAMAN / Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

“Ucuz gözlüklerden kaçınılmalı”



Gözlerin güneşten korunması da en az cilt koruması kadar önemli. Özellikle çocukların göz mercekleri daha şeffaftır ve daha fazla UV ışını gözün arka tarafına geçer. O nedenle çocuklukta, iki yaşından itibaren güneş gözlüğü kullanımına başlanmalı. Gözlük seçerken en önemli noktalardan biri camın kırılmaya dirençli olmasıdır. Polikarbonattan yapılmış camlar diğer organik reçinelere göre kırılmaya 10 kat daha dayanıklıdır. Çerçeve de kırılmayan materyalden üretilmiş olmalı. Camlar yüzde 100'e yakın UVA filtreli olmalı. Ucuz gözlüklerden kaçınılmalı. PARA DERGİSİ’NDEN ALINMIŞTIR.