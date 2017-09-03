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Gürcüler onkoloji tedavisinde Türkiye'yi tercih ediyor

- Gürcistan hükümetince 2014'te yurt dışına gönderilecek çocuk ve genç yaştaki kanser hastalarının tedavilerinin desteklenmesi amacıyla kurulan Gürcistan Dayanışma Fonuna göre, hastalar ve yakınları tedavi için daha çok Türkiye'ye gidiyor - Fonun İcra Direktörü Dzagnidze: - "Hastaların ve ailelerin çoğu tedavi için Türk kliniklerini seçiyor. Bu öncelikle bölgenin yakın olması, iki ülke arasındaki vizesiz seyahat ile en önemlisi kaliteli tıbbi bakım hizmetinden kaynaklanıyor"

Gürcüler onkoloji tedavisinde Türkiye'yi tercih ediyor

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Gürcistan hükümetince 2014'te yurt dışına gönderilecek çocuk ve genç yaştaki kanser hastalarının tedavilerinin desteklenmesi amacıyla kurulan Gürcistan Dayanışma Fonuna göre, hastalar ve yakınları tedavi için daha çok Türkiye'yi tercih ediyor.

Gürcistan Dayanışma Fonunun İcra Direktörü Sopio Kakliaşvili-Dzagnidze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fonun, 3 yıl önce, kanser tedavisi gören, maddi durumu yetersiz ailelere mensup çocuklar ile gençlerin desteklenmesi için oluşturulduğunu anlattı.

Fonun, hükümetin yanı sıra yerel ve yabancı iş adamları ve vatandaşların yardımlarıyla finanse edildiğini dile getiren Dzagnidze, "Özellikle Türk iş adamlarının bu fona büyük destek verdiğini belirtmek isterim." dedi.

Fon sayesinde kanser tedavisi gören çocuk veya genç 428 kişiye destek olduklarını aktaran Dzagnidze, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışına gönderilen 253 çocuk Türkiye, Almanya, ABD, Japonya, Avusturya, İtalya, İspanya, Fransa ve İsrail'de tedavi gördü. Bu çocuklardan 153'ü Türkiye'de tedavi edildi. Hastaların ve ailelerin çoğu tedavi için Türk kliniklerini seçiyor. Bu öncelikle bölgenin yakın olması, iki ülke arasındaki vizesiz seyahat ile en önemlisi kaliteli tıbbi bakım hizmetinden kaynaklanıyor."

Ayrıca Türkiye'deki sağlık merkezleriyle Gürcistan makamları ve fon arasında yakın iş birliği olduğunu vurgulayan Dzagnidze, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Dzagnidze, "Fonun kuruluşundan bu yana elde edilen en büyük başarımız, Gürcistan'da onkoloji hastası olan, 21 yaşına kadarki hiçbir çocuğun parasızlıktan dolayı hayatını kaybetmemesidir." ifadesini kullandı.

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