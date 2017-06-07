"Güvensiz" kozmetikler için 543 bin lira ceza

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Sağlık Bakanlığınca, bu yılın ilk üç ayında yapılan kozmetik denetimlerinde 759 üründen 310'u "teknik düzenlemeye aykırı", 12'si "güvensiz" bulundu ve 543 bin 947 lira ceza uygulandı.

AA muhabirinin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan aldığı bilgiye göre, kozmetik ve tıbbi cihazların piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri kapsamında, ocak-şubat-mart aylarında gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli firmalar tarafından piyasaya arz edilen "teknik düzenlemeye aykırı" ve "güvensiz" olduğu tespit edilen ürünler için ilgili firmalara idari yaptırımlar uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimlerde 759 ürün mercek altına alındı. Bu ürünlerden 310'u teknik düzenlemeye aykırı, 12'si ise güvensiz ürün olarak tespit edildi. Bu ürünler nedeniyle firmalara 543 bin 947 lira ceza uygulandı.



Denetimlerde, bazı ürünler de "uygunsuz" bulundu. Bu ürünler arasında kil maskesi, göz şampuanı, kına seti, ıslak havlu, ayak kremi ve bazı şampuanlar yer aldı.









