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Hamileler de Kahve İçebilir

Uzman Diyetisyen Ayşegül Bahar, hamilelik sürecinde kahveden vazgeçemeyen ya da kahvesiz zorlanan anne adaylarına decaf yani kafeinsiz kahve tüketebileceklerini hatırlatıyor. Hamilelerin tıpkı her yiyecek ve içeceği olduğu gibi kahveyi de ölçülü tüketmeleri gerektiğini hatırlatan Bahar, “Anne adayları rahatlıkla günde 1-2 fincan kahve içebilir. Ancak benim önerim kafeinsiz kahve içmelerinden yana” diyor.

Hamileler de Kahve İçebilir
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Kahve öyle ayrı bir lezzet ve ayrı bir keyif ki vazgeçilmiyor. Güne başlarken, yemek sonrasında, arkadaşlarla sohbette, yoğun bir günün ardından içilen bir fincan kahvenin tadına doyum olmuyor. Üstelik kahvenin sağlığa sayısız faydası da bulunuyor. Hafızayı güçlendiren, konsantrasyonu artıran kahve; karaciğer yağlanmasını ve tip 2 diyabet riskini azaltıyor, safra taşı oluşumunu engelliyor. Hazmı kolaylaştırıyor, sindirim sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Metabolizmayı ve yağ yakımını da hızlandırıyor.

Uzman Diyetisyen Ayşegül Bahar, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle kahve içmesi doktor tarafından yasaklananlar hariç herkesin bu keyfi doya doya çıkarabileceğini söylüyor. Bu gruba hamilelerin de dahil olduğunu hatırlatan Uzman Dyt. Bahar, “Anne adayları rahatlıkla günde 1-2 fincan kahve içebilir. Ancak benim önerim kafeinsiz yani decaf kahve içmelerinden yana… Böylece “Acaba çok mu kahve içtim?  Çok mu kafein aldım” gibi soruları da kafalarından atabilirler. Kafein miktarı azaltılan decaf kahvenin lezzet olarak normal kahveden de bir farkı bulunmuyor. Yani anne adayları kahvelerini yine keyifle yudumlayabilirler.” diyor. 

Hamilelik döneminde kadınların demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi minerallere, gebe olmayan kadınlara göre daha fazla ihtiyaç duyduğunun altını çizen Uzman Dyt. Bahar, anne adaylarının çok fazla kahve içtiği takdirde bu minerallerin eksikliğini yaşayabileceğini hatırlatıyor. Bu sebeple de anne adayları için decaf kahvenin daha iyi bir seçim olacağına dikkat çeken Dyt. Bahar, şöyle devam ediyor: “Hamilelerin kahveyi hayatından çıkarmasına gerek yok. Tıpkı her yiyecek ve içecekte olduğu gibi ölçülü tüketmeleri yeterli. Çünkü kahve içinde birçok fayda da barındırıyor. Hamilelik de bu faydalardan uzak durmanızı gerektirmiyor. Yalnız burada küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Kafeinin çıkarılması uzmanlık gerektiren bir süreç. Bunu kimyasal kullanmadan özel tekniklerle yapan markalar var. Bu nedenle decaf kahve seçerken kalitesinden, güvenilirliğinden emin olduğunuz markaları tercih edin.”

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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül BaharHamilelikHamileKahveKafeinKafeinsizAnne Adayları
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