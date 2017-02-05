Hastane randevularında 'WhatsApp mesajı' dönemi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik Devlet Hastanesinde, saatler öncesinden hastaneye gitmek için yola çıkan ve hastanede sıranın kendisine gelmesi için uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar, hastane yönetiminin faaliyete geçirdiği 'WhatsApp randevu' sistemiyle artık daha kolay ve kısa sürede sağlık hizmeti alma imkanına kavuştu.

Birecik Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Cem Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek hastalara WhatsApp uygulamasına atılacak mesajla randevu vermeye başladıklarını söyledi.

Bu sayede hastanedeki yoğunluğun da önüne geçtiklerini vurgulayan Bülbüloğlu, sistemin hem doktora hem de hastaya ciddi manada kolaylık sağladığını ifade etti.

"Yüzde 22 olan randevu sayısı yüzde 35'e çıktı"

Yöntem sayesinde randevulu hasta sayısının arttığını belirten Bülbüloğlu,"Hastalarımızın en büyük problemlerinden olan poliklinik önünde bekleme süresinin artışını göz önünde bulundurarak Sağlık Bakanlığı tarafından randevu sistemi geliştirilmişti zaten. Hastalarımız WhatsApp hattına adını, soyadını ve randevu almak istedikleri bölümün adını belirterek bize ulaştırıyor. Biz de saati ve tarihi ayarlayarak kendilerine bilgi mesajı olarak randevu bilgilerini yolluyoruz. Bu sayede yüzde 22 olan randevulu hasta sayımız yüzde 35'e kadar çıktı. Sağlık Bakanlığımızın yüzde 50 randevulu hasta hedefinin üzerine çıkarak kaliteli hizmet sunmak istiyoruz."şeklinde konuştu.

Hastalardan Ahmet Kaya ise uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sıra almak için daha önce sabahın erken saatlerinde hastane yoluna düştüklerini vurgulayan Kaya, "Bu hizmetten memnunuz. Daha önceden sıra almak için beklemek bize çok zaman kaybettiriyordu. Sabahın 07.00'sinde gelip sıraya girmemiz gerekiyordu ve işimiz çok aksıyordu ama şimdi WhatsApp randevu uygulaması çok iyi oldu. Bu uygulamayı hizmetimize sunan başhekimimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Salih Darıcı







