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Hastanede "koku" alarmı

- Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde hissedilen koku nedeniyle itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri inceleme yaptı

Hastanede

UŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin bahçesinde hissedilen koku nedeniyle itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Birimi (UMKE) ekipleri incelemede bulundu.

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi önünde akşam saatlerinde koku hisseden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı bölgeye itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri gönderildi.

Hastanenin kanalizasyon sisteminde gaz ölçümü yapan AFAD ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığını bildirdi.

Hastaneye gelerek incelemede bulunan Uşak Sağlık Müdürü Sedat Kavas, hastane girişinde kısa süreli bir koku hissedildiğini, incelemelerin ardından bir olumsuzluğa rastlanmadığını ve hastanenin normal şekilde hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Ekipler bir süre sonra hastaneden ayrıldı.

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