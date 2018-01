İSTANBUL (AA) - HİKMET ORÇUN ÜRESİNLER - Veteriner hekim Doç. Dr. Emin Cem Perk, tek ve çift bacak implant protez tekniğiyle hayvanları uyutulmaktan kurtarıyor.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden 1985'te mezun olan Perk, aynı fakültede akademik çalışmalarına devam etti. Perk, 2012'de doçent unvanıyla emekli oldu ve Anatolia Hayvan Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı.

Hayvanlarda genel, ortopedik, ayak, plastik ve rekonstrüktif cerrahisi, göz hastalıkları, protez implant alanlarında uzmanlaşan Perk, mesleki deneyimlerini ve geliştirdiği teknikleri AA muhabirine anlattı.

İngiliz bir bilim adamının 2009'da gerçekleştirdiği çift bacak implant protez uygulamasının kendisinde ufuk açtığını dile getiren Perk, araştırmalarını bu konu üzerinde yoğunlaştırdığını anlattı. Başarısında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde profesör olan eşi Aliye Aras Perk'in büyük payı bulunduğunu belirten Emin Cem Perk, eşinin, protez implant literatürlerinin temini konusunda kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.

Perk, 2013 yılında tek bacağı kesilmek zorunda kalınan bir kedide gerçekleştirdiği protez implantın Türkiye'de kediler üzerinde yapılan ilk uygulama olduğunu anlatarak, bu konudaki ikinci başarılı deneyimini 2014'te yaşadığını dile getirdi.

Emin Cem Perk, "Bu iki uygulama beni oldukça cesaretlendirdi. 2016 yılında yine Türkiye'de bir ilke imza atarak, çift bacağa implant protez uygulaması yaptım. Bu 3 uygulamada da başarılı olmak beni çok gururlandırdı. Bundan sonra da Türkiye'de yapılmayanı yapmak için çalışmalarıma devam etmek istiyorum." dedi.

Türkiye'de veterinerlik alanında ilklere imza atan Perk, şimdiye kadar ki çalışmalarını ekibi olmadan başarıya ulaştırmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Teknolojiyle birlikte protez implant uygulamasının geliştiğinin altını çizen Perk, önceki yıllarda kaza geçiren hayvanların çoğu zaman uyutulmak zorunda kalındığını anlattı. Teknolojinin yaşam süresini de olumlu yönde etkilediğini ifade eden Perk, "Şimdi çok şükür ki veteriner ortopedide gelişen teknolojiyle birlikte bu hayvanların uyutulması gerekmiyor. Artık hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam edebiliyorlar." diye konuştu.

Türkiye'deki ilk çift bacak implant protez tedavisini "Sarpro" ismini verdikleri kedide uygulayan Perk, şu bilgileri verdi:

"Zorlu bir tedavi süreci ve 3 ameliyattan geçen Sarpro, şu anda diğer kediler gibi sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor. Zıplaması, yürümesi ve diğer kedilerle sosyalleşmesinde bir sorun yaşamıyor. Hayvanseverlerin kaza geçirmiş hayvanları hemen uyutma yöntemine gitmemelerini, hekimlerine güvenerek gelişen teknolojik uygulamalarla birlikte yaşamlarına devam edebileceklerini bilmelerini istiyorum."

Perk, hayvanlarda bir kısırlaştırma yöntemi olan vazektomiyi de ilk uygulayan veteriner hekim olduğunu belirtti.

- "Ameliyathane bir ibadethane gibidir"

Doç. Dr. Emin Cem Perk, ameliyathanenin kesin kuralları olduğunu, en ufak bir hatanın canlı hayatına mal olabileceğini ifade ederek, ameliyathaneyi ibadethaneye benzetti.

Veteriner cerrah olmanın her şeyden önce ciddi bir eğitim sürecinin geride bırakılmasını gerektirdiğini anlatan Perk, şöyle devam etti:

"Benim şu an 30 yıllık mesleki birikimim var. Hocalarımın bana öğrettiklerine, birikimlerimi de ekleyerek kendimi sürekli geliştiriyorum. Ağzı dili olmayan varlıkların şifaya kavuşması için ekibimle birlikte başarılı olmak bizi çok mutlu ediyor. Benim elimin titremesinin boyutu, canlının alacağı hasarla doğru orantılı. Dolayısıyla çok dikkatli olmak gerekiyor. Hatta iyi bir cerrah olmak için uyku düzeninden tutun da yaşam tarzınıza kadar çok şeye özen göstermeniz şart. Tedavisini yaptığım bir canlının karşımda sağlıklı olduğunu görünce hem mutlu oluyorum hem de kendime güvenim artıyor. Ben de bu aşkla birlikte ellerim tutana kadar canlı hayatına dokunmaya devam edeceğim."

- Kurtarılan Sarpro şimdi Almanya'da yaşıyor

Doç. Dr. Perk tarafından çift bacak implant protez tedavisi yapılan "Sarpro" adlı kediyi kaza geçirmiş halde bulan eski manken Aylin Arasıl da yaşadıklarını anlattı.

Sokağında, her gün beslediği kedilerden birinin yaklaşık bir ay sonra kaza geçirmiş halde döndüğünü dile getiren Arasıl, şunları kaydetti:

"Her gün besleme yaptığım alanlarda gördüğüm kedi ve köpeklerle aramızda bir bağ oluştu. Biri bir gün gelmezse merak eder, ertesi gün geldiğini görünce içim rahatlardı. Kendini sevdirmeyen sarman cinsi bir kedi vardı. Yaklaşık 1 ay yemek yemeye gelmedi. Döndüğünde korktuğum şeyin olduğunu gördüm; kaza geçirmişti. Motora sıkıştığını tahmin ediyoruz, çünkü arka ayakları simetrik bir şekilde parçalanmıştı. Kan revan içinde kalmış kediyi annemle birlikte apar topar hastaneye götürdük. Hemen müdahalede bulundular. 3 ameliyat geçiren Sarpro, 11 aylık tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Ona sarman ve protezli olduğu için Sarpro ismini verdim. Artık ismini bilip seslendiğinizde bakıyor. 14 Şubat 2016'da, Almanya'da yaşayan Amerikalı bir kadın onu sahiplendi ve gelip benden aldı. Şu an çok mutlu bir yaşamı var. Sahiplenen kadın, hemen her gün video ve fotoğraflar gönderiyor. Sarpro'nun mutlu ve sağlıklı olduğunu görünce ben de çok mutlu oluyorum. Cem Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum."