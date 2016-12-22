ANKARA (AA) - Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsünce her yıl ülke açısından öncelikli sağlık sorunları belirlenecek, bu kapsamda çalışma alanları ilan edilecek.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerine Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Enstitünün kuruluşu, yapılanması, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının belirlendiği yönetmeliğe göre, enstitü tarafından koruyucu hekimlik, klinik ve laboratuvar bulguları gibi konularda tedavi ile rehabilitasyona yönelik deneysel ve klinik araştırmalar yapılacak. Araştırmacılara, bilimsel ortam temin edilebilmesi için destek verilecek, araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için yurt içi ve dışında imkanlar sağlanacak.

Hastalıkların nedenlerinin belirlenmesi, önlenmesi, teşhis ile tedavilerine yönelik teknik ve yöntemlerin üretimi, kullanılması ve bunlardan yararlanılmasını sağlamak için özel, vakıf veya kamu sektöründe ilgili kurum, kuruluşlarla iş birliği ve ortaklıklar yapılacak. Çalışma alanına giren konularda, hastalıkların teşhis ve tedavi standartlarının oluşturulmasına ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunacak Ar-Ge faaliyetleri desteklenecek.

Her yıl ülke açısından öncelikli sorunlar belirlenerek, özendirilecek çalışma alanları ilan edilecek. Türkiye için kronik hastalık yüküyle ilgili mevcut çalışmalar ışığında, öncelikli sorun alanları tespit edilecek.

Toplum sağlığının korunması ve kronik hastalıkların tedavileri alanında geri ödeme kurumlarına danışmanlık yapılacak, sağlık politikalarında tavsiye kararları oluşturulacak, tedavi protokolleri geliştirilecek ve tedavi hizmetlerinin sonuçlarının izlenmesi konularında katkıda bulunulacak.

- 5 bilim kurulu oluşturulacak

En az doçentlik derecesine sahip olması gereken enstitü başkanının, İngilizce, Almanca ya da Fransızcadan en az birini iyi derecede bilmesi, en az 10 yıl halk sağlığı ve kronik hastalıklarla ilgili alanlarda kamu veya özel sektörde çalışması, ilgili alanlarda uluslararası nitelikli dergilerde yayınlanmış bilimsel çalışmalarının olması şartı aranacak.

Enstitü bünyesinde, halk sağlığı, kronik hastalıklar, diyabet-obezite, sinirbilim araştırmaları ile yaşlanma ve yaşlı sağlığı konularında çalışmak üzere 5 bilim kurulu oluşturulacak. Bilim kurulları bünyesinde ihtiyaca göre alt çalışma grupları belirlenebilecek.