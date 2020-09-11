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Herşey tertemiz bir başlangıç için

Unilever ev ve çamaşır bakım ürünleri, çocuklarını ve evlerini yeni okul dönemine hazırlayan ebeveynlerin işini kolaylaştırmaya devam ederken, yeni eğitim ve öğretim yılına tertemiz bir başlangıç imkanı da sunuyor.

Herşey tertemiz bir başlangıç için

Ayrıca Cif, Domestos, OMO, Rinso ve Yumoş bu yıl da daha çok çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılamak için İhtiyaç Haritası’na destek veriyor; bu yıl lanse edilen Vim de bu desteğe katılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle sağlığımız için hijyen ve temizliğe ekstra dikkat ettiğimiz bu günlerde, çocuklar da uzaktan da olsa eğitimlerini sürdürüyor. Ebeveynlerin önünde yeni okul dönemine hazırlık ve okula tertemiz bir başlangıç için uzun bir iş listesi var. Unilever Ev Bakım kategorisi; okula başlangıç döneminde hem ürünleri ile evlerimizin temizliği ve hijyeni için çalışıyor, hem de daha çok çocuğun yeni eğitim ve öğretim yılını okul ihtiyaçları tamamlanmış olarak sürdürebilmesi geçtiğimiz son iki yılda olduğu gibi bu yıl da İhtiyaç Haritası ile iş birliği yaparak çocukların okul ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
UnileverCifDomestosOmoRinsoYumoş
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