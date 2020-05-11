Hijyen konusunda bilgi veriyor

Ev dışı tüketim sektörünün hijyen konusunda bilgisini artırmak ve standartları yükseltmek adına ücretsiz, online seminerler düzenleyecek olan Eczacıbaşı Profesyonel, dijitalleşmenin avantajlarını sektöre sunuyor. Eczacıbaşı Profesyonel düzenleyeceği online hijyen seminerleriyle birlikte salgının ardından sezonu açmak için çalışmalarda bulunan sektör profesyonellerinin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yaşadığımız salgınla birlikte hijyen ve dezenfeksiyon günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Salgının yayılımının önlenmesi ve bundan sonraki süreçte yaşanacak dönüşüme hazırlıklı olmak için çeşitli uygulamalar hayata geçiren Eczacıbaşı Profesyonel, sektöre online seminer ve eğitimlerle destek olmaya devam ediyor. Eczacıbaşı Profesyonel’in sosyal medya hesaplarından canlı takip edilebilecek seminerler dizisi, 5 Mayıs tarihinde “Konaklama sektöründe Covid-19 ile ilgili alınması gereken tedbirler” teması ile başladı. Online seminerlere tüm sektör profesyonelleri ücretsiz katılabiliyor.