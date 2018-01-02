"HIV'li olduğu için ameliyat edilmedi" iddiası

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, Diyarbakır'da bir hastanede HIV'li hastanın ameliyatına doktorların girmediği iddialarına ilişkin, "Tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bazı basın yayın organlarında "HIV'li olduğu için ameliyat edilmedi" başlığıyla yer alan habere ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili olarak Sağlık Meslekleri Kurulu'nun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacağı bildirildi.

Kurulun çalışma usulleri gereği öncelikle ilgili üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonucun Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Meslekleri Kurulumuz, bu safhaların tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaları yapacaktır. Sağlık Bakanlığı olarak, tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz."