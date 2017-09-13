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Hospitadent'ten karnelere "diş notu" önerisi

- Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Eşkar, anaokulundan başlayarak devamında ilköğretim öğrencilerinin karnelerine 'ağız ve diş sağlığı notu'nun eklenmesini önerdi

Hospitadent'ten karnelere

İSTANBUL (AA) - Hospitadent Diş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, "Karnelerde kişisel ve sosyal beceriler notlarının olduğu bölüme ağız ve diş sağlığı notunun da eklenmesi gereklidir" ifadesini kullandı.

Eşkar, yazılı açıklamasında, anaokulundan başlayarak ilköğretim çağındaki çocuklara ağız ve diş bakımının öneminin anlatılması gerektiğini bildirdi.

Ömür boyu sürmesi gerektiğini vurguladığı bu alışkanlığın kazandırılmasının, çocuğun ileri yaşlarda rahat etmesini sağlayacak önemli bir faktör olduğuna dikkati çeken Eşkar, ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığının bölünmez bir parçası olduğunu dile getirdi.

Eşkar, şunları kaydetti:

" Birçok hastalık, ağız ve diş sağlığına gereken özenin gösterilmemesinden kaynaklanmaktadır. Çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren ağız ve diş sağlığının önemi konusunda bilinçlendirmek, onlara diş fırçalama alışkanlıklarını kazandırmak ve bu konuda onları teşvik etmek en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Bu nedenle anaokulundan başlayarak devamında ilköğretim öğrencilerinin karnelerine 'ağız ve diş sağlığı notu' mutlaka eklenmelidir.

Yine çocuklara ve ailelere verilecek ağız ve diş hijyen eğitimi olumlu bir fark yaratabilir. Çocukların gelişim ve büyüme dönemlerinde ailelerinin ve öğretmenlerinin etkili olduğu düşünülürse MEB ile ortak bir çalışma yapılması, çocukların ağız ve diş sağlığı açısından önemli bir aşama kat edilmesini sağlayacaktır. Karnelerde yer alan kişisel ve sosyal beceriler notlarına eklenecek ağız ve diş sağlığı notu ile çocuklarımıza diş fırçalama alışkanlığını aşılayarak, ağız ve diş sağlığını önemseyen sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlayabiliriz."

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