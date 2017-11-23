Hüseyin bebeğin hayata tutunması karaciğer nakline bağlı

İZMİR (AA) - İzmir'de karaciğer yetmezliği teşhisiyle hastanede tedavi gören 7 aylık Hüseyin Can Çetin iyileşeceği günü bekliyor.

Manisa'da çiftçilik yapan Ünal ve Aysun Çetin'in oğulları Hüseyin doğumdan sonra geçirdiği sarılık için hastanede tedavi gördü. Daha sonra taburcu edilen Hüseyin bebeğin karnında şişme olunca ailesi bebeği tekrar hastaneye getirdi. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavi altına alınan Hüseyin bebeğe karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Hüseyin bebeğin babası Ünal Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun 25 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Hastaneye ilk olarak sarılık şüphesiyle geldiklerini ifade eden Çetin, doktorların Hüseyin bebeğin karaciğerinin çok kötü olduğunu söylediklerini dile getirdi.

Hüseyin bebeğe uygun karaciğerin 0 grubu veya B grubu olması gerektiğine dikkati çeken Baba Çetin, "Uygun donörü bulmak için gerek çevrem gerek sosyal medyadan yardım istedim. Oğlumun tedavisi için 0 veya B grubu kana sahip donör lazım. Yardım bekliyoruz." dedi.

Gelenin çok olduğu ancak bir türlü uygun donörü bulamadıklarını ifade eden Çetin, çocuğunun sağlığına kavuşması için vatandaşlardan yardım istedi.

Bir baba olarak çok çaresiz kaldığını söyleyen Çetin, oğlunun sağlığına kavuşacağı günü görmenin en büyük dileği olduğunu sözlerine ekledi.















