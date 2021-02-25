İlaç devine genel müdür oldu

Uzun yıllar ilaç sektöründe çok uluslu şirketlerde görev yapmış olan Muhip Asutay, Hasbiotech İlaç’ın Genel Müdürü olarak atandı. Şubat 2021 İstanbul, BUBA Ventures tarafından satın alınanmış olan Hasbiotech’in Genel Müdürlüğüne Muhip Asutay atandı. 20 yıldan fazla ilaç sektöründe görev yapan Asutay, ilaç sektöründe çok uluslu şirketlerde özellikle iş geliştirme, yeni firma kurulumu, lisans alma, firma alım satımları ve satış pazarlama alanında çalıştı. Asutay, son olarak Nobel İlaç Yeni İş Geliştirme Müdürlüğü olarak görev alıyordu.

Küba teknolojilerini 2009’dan bu güne Türk Sağlık Sistemi’ne sunan ve 2020 yılında Buba Ventures tarafından satın alınmış olan Hasbiotech’in Genel Müdür görevine atanan Asutay, Hasbiotech olarak yenilikçi ürünler pazara sunulmayı ve Küba teknolojilerini Türkiye’de daha etkin tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Muhip Asutay Kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve yine Boğaziçi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. 1999 yılında Hexal ilaç’ta Proje uzmanı olarak başladığı ilaç sektörü kariyerine 20 yıldan uzun süredir Sandoz, Nycomed, Takeda, Apotex ve Kowa gibi çok uluslu şirketlerde üst düzey yönetici olarak özellikle satış pazarlama ve iş geliştirme alanlarında devam etti. Son olarak Nobel İlaç Yeni İş Geliştirme Müdürlüğü görevinden, Hasbiotech İlaç’a Genel Müdür olarak atandı.

BUBA VENTURES HAKKINDA

BUBA Ventures teknoloji bazlı birçok girişime gerek kendi gerekse yönettiği fonlar aracılığı ile yatırım yapmaktadır. Gelecek vaat eden ekipleri, ürün ve servisleri yatırımcılarla bir araya getiren BUBA Ventures, iştirakleri aracılığıyla da özel programlar düzenlemektedir.

HASBIOTECH HAKKINDA

2009 yılında kurulan Hasbiotech, Küba ilaç sanayiinin önde gelen orijinal ürün ve teknolojileri başta olmak üzere birçok yenilikçi sağlık ürününü Türkiye'de temsil etmektedir. Kanser, diyabetik ülser, kalp hastalıkları alanlarında yenilikçi tedaviler geliştiren Hasbiotech’in amacı bu orijinal ürünlerle Türk ve dünya sağlık sistemine katma değer sağlamaktır. Hasbiotech ayrıca ABD'den gıda takviyeleri, kozmetik ve tıbbi cihaz ürünler ithal edip Türkiye ve bölge pazarlarına ulaştıran bir OTC ekibine sahiptir.