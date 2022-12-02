İleri yaş gruplarının fiziksel sorunlarının çözüm anahtarları

Hem fiziksel, hem de psikolojik yaşlanma çizgisi 70 yaşın ötesine geçti. Geçirdiğimiz global pandemiye rağmen, gelişmiş toplumlarda yaş ortalamaları 90’lı yaşları zorlamaktadır. Nüfusların %30’u eskiden orta yaş kabul edilen 50’li yaşların üzerindedir. Yaşlanmanın kaçınılmaz gelecek olduğunu ifade eden Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezi’nden Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, “Bu dönemi sağlıklı ve verimli geçirmek tamamen bizim elimizde olan faktörlere bağlıdır. Sağlıklı ve verimli bir yaşlılık, hem şahsımız hem ailemiz hem de toplum için önemlidir.” dedi.

Orta yaş üzeri olan grubun fiziksel sağlığını devam ettirmesi için yapması gerekenleri anlatan Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:



1-Kas, eklem ve kemiklerin dayanıklılığının korunması için düşük ağırlıklarla da olsa haftada 2 veya 3 gün ağırlık çalışmaları şarttır.



2-Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için günde en az yarım saatlik orta tempolu yürüyüşler yapılmalıdır.



3-Vücut duruşumuzu ve omurgalarımızı güçlendirmek için haftada 2-3 saatlik yoga yada pilates bizi destekleyecektir.



4-Sağlıklı beslenme; kalorisi fazla olan gıdalar yerine mide ve bağırsak sistemimizi zorlamayacak, bize gereksiz kilo aldırmayacak taze gıdalara yönelmek çok önemlidir.



5-Hem dikkat yoğunluğunu artırmak, hem de düşünme ve karar verme yetimizi korumak için basit bilgisayar oyunlarının etkili olduğu artık bilimsel çevrelerde kabul edilmektedir. Burada, süre ve yoğunluğa dikkat edilmelidir.



6-Özellikle emekli olan grupta, toplumsal becerilerin korunması için kulüp veya dernek üyelikleri, toplumsal hizmetler ya da gönüllü işlerde çalışmak, hem psikoloji hem de fiziksel yaşlanmayı geciktirecektir.



7-Çalışmak zorunda olan ileri yaşlıların, hem dinlenme hem de uyku düzenlerini korumaları, enerjilerini tasarruflu kullanmaları için gereklidir.

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