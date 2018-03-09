İlkbaharda Oluşabilecek Cilt Sorunlarına Dikkat!

Vücudumuzun en kıymetli örtüsü cilttir. Ve pek çok insan cilt sorunlarının en çok kış döneminde yaşandığına inanıyor. Maalesef, bu doğru bilinen yanlışlardan biri. Yenilenmenin, uyanışın ve rengin mevsimi olan ilkbaharda da cildiniz ciddi zararlar görüyor. Kızarıklık, kuruluk, pullanmaya bağlı döküntü, akne ve leke miktarında artış yaşanan sorunlardan sadece bir kısmını oluşturuyor. Evet, hanımlar ve beyler, sorun sağlık ve güzellik olunca durum ciddi; ancak çözümsüz de değil.Cildinizi ilkbahara hazırlayıp, yenileyici uygulamalarla bütün bu sıkıntıların önüne geçebilirsiniz.



Mart ve Nisan’da Cilt Reaksiyonlarına Dikkat!



Saç, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanı, Eğitmen Master Figen Aktosun, bu sorunları tetikleyen nedenleri; ‘baharla birlikte vücudun çalışma mekaniğinin yükselmesi, kan dolaşımının artması ve hormon seviyesinde artış yaşanması’ olarak özetliyor.



İlkbaharda cildin reaksiyon seviyesinin yükseldiğini, hassasiyetinin ve alerjik yapısının arttığını söyleyen Aktosun, koruyucu ve yenileyici önlemleri şöyle özetliyor: “Öncelikle cildi, ölü hücrelerden arındırmak gerekir. Bunun için doğal meyve asitleri kullanılabilir. Deri yaşlanmasının önlenmesi ve tedavisi için etkin ve güvenilir olan bu tedavi, her sene 2–3 seans olarak kullanılabilir. Bu tedavi cildin daha parlak ve pürüzsüz, gözeneklerin daha sıkı olmasını sağlar, ince kırışıkları giderir. Çeşitli peeling yöntemleriyle derinin üst tabakaları tedavi edilirken, mezoterapi yöntemiyle de derinin alt katmanı tedavi edilebilir. Bu yöntem cildin kaybettiği nem, vitamin, aminoasit ve mineral desteğini, deri altına ufak iğnelerle enjekte etme prensibine dayanır. Ayrıca uygun miktarda su tüketimi, düzenli uyku, alkolden, stresten, hava kirliliğinden, sigaradan uzak bir yaşam ve düzgün beslenme, yeterli vitamin ve antioksidan alımı, cildiniz için yapabileceğiniz en iyi yenilenme desteği olacaktır.”



Master Figen Aktosun’dan İlkbahar Tadında Üç Kür Tarifi

Evde pratik bir şekilde yapabileceğimiz ilkbahar tadında kür tarifleri de veren Saç, Cilt Bakımı ve Güzellik Uzmanı, Eğitmen Master Figen Aktosun, kısa sürede etkili sonuçlar alınacağını söylüyor.Karşınızda ilkbahar tadında bakım kürleri:

Cilt İçin;

1 çorba kaşığı yeşil çay (yeşil çay rondodan geçirilecek), 1 çay kaşığı limon suyu, 3 çay kaşığı bal, 1 çay kaşığı karbonat bir kapta karıştırılır. Yüze ve boyna sürülür. 20 dakika bekletildikten sonra ılık su ile yıkanır, haftada bir uygulanabilir. Cildiniz hemen ilk uygulamadan sonra bile yumuşak parlak, dingin ve sakin bir hal alacaktır.



Saçlar İçin;

E Vitamini kaynağı olan Zeytin yağı (1 çorba kaşığı) + Susam yağı (1 çorba kaşığı) + Hint yağı (1 çay kaşığı) + Badem yağı (1 çorba kaşığı) + Lavanta yağı (1 çorba kaşığı) bir kapta karıştırılır. Dört günde bir saç derisine friksiyon yaparak uygulanır en az 2 saat bekletildikten sonra yıkanır. Kan dolaşımını hızlandırıp, saç dibini enfeksiyonlardan temizleyen bu karışımın içerisinde A – B- K vitaminleri vardır. Potasyum ve kalsiyum kaynağı bakımından zengin olan karışım, çok güzel kokar, saç derisi hastalıklarını kökünden kurutur ve bu sayede saçın uzamasını da sağlar.



Bir Lifting Kremi;

Siyah üzüm çekirdeği pudra haline gelinceye kadar havanda dövülür, içerisine bir yemek kaşı Hindistan cevizi yağı ve bir yemek kaşığı zeytin yağı eklenir. Zedelenmemiş beyaz gül yaprakları da karışıma eklenir. Karışım bir kutunun içinde, kapalı ve karanlık bir ortamda saklanır. İki günde bir ters yüz edilir. Böylece karışımın homojen bir şekilde karışması sağlanır. 15 gün sonra içerisine 2 yemek kaşığı nar çekirdeği yağı ilave edilir ve dört gün daha bekletilir. Sonunda nemlendiricimiz kullanıma hazır! Nar Çekirdeği yağı cildi sıkılaştırır, siyah üzüm çekirdeği deriyi toparlar, sarkmaları önler, hücreleri yeniler, cildi güzelleştirir, kırışıklıklar da olduğu gibi lekeler içinde mükemmel bir tariftir.