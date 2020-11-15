Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar fransa KOBİ recep tayyip erdoğan TCMB Karar
Üç restoran açtı
Üç restoran birden açtı
Şirketine kayyum istedi
Şirkete kayyum istedi
Başkan oldu
Başkan oldu
Bilişimde dev işbirliği
Muhteşem işbirliği
Üç büyük ödülü aldı
Üç büyük ödülü aldı

İngiliz hastaya Türk hekimleri deva oldu

Kendini Türk hekimlerine emanet eden İngiliz Barbara, yoğun geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. 4 ayda 6 kez ameliyat olan Barbara, kendisini iyileştiren doktorlara teşekkür etti.

İngiliz hastaya Türk hekimleri deva oldu

Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’ne 4 ay önce bağırsağındaki şikayet nedeni ile başvuran İngiltere vatandaşı Barbara, yoğun geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmayı başardı. Bağırsağında oluşan delinme nedeniyle karın içi  kirlenmenin yaratmış olduğu sıkıntılardan dolayı Barbara, ilk olarak Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Barış Gürcü ve Op. Dr. Uğur Açıkalın tarafından ameliyata alındı. Barbara, kilosu, şeker ve tansiyon rahatsızlığı olması nedeniyle karnındaki yara kapanmadığından açık bırakıldı. V.A.C.  sistemleri ile karın içi temizlenen hastanın Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Dr. Feridun Karadağ, Dr. Umur Dere ve Dr. Ersin Uysallar’ın kontrolünde 2 ay kadar yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildi. Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zafer Akad’ın gerçekleştirmiş olduğu operasyonla bacağından alınan deri ile karnın üstü örtülen Barbara, 4 aylık hastalık sürecinde 6 kez ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

“Hekimler mutlu”

Hekim arkadaşları ile birlikte ekip olarak özverili bir tedavi sonucunda Barbara’yı sağlığına kavuşturmanın mutluluğu yaşadıklarını belirten Op. Dr. Barış Gürcü, Barbara’nın da bu süreçte mücadeleyi hiç bırakmadığını söyledi. Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ekibi olarak tedavisi büyük emek isteyen, zorlu hastalıkların üstesinden gelerek, hastalarını sağlığına kavuşturduklarını belirten Gürcü, COVİD-19 salgını ile mücadele edilen bir dönemde hekimler olarak her zaman olduğu gibi hastaları iyileştirmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İngiliz Barbara 4 Ayda 6 Kez Ameliyat OlduTürk HekimleriIngiliz Hasta
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.