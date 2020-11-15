İngiliz hastaya Türk hekimleri deva oldu

Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’ne 4 ay önce bağırsağındaki şikayet nedeni ile başvuran İngiltere vatandaşı Barbara, yoğun geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmayı başardı. Bağırsağında oluşan delinme nedeniyle karın içi kirlenmenin yaratmış olduğu sıkıntılardan dolayı Barbara, ilk olarak Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Barış Gürcü ve Op. Dr. Uğur Açıkalın tarafından ameliyata alındı. Barbara, kilosu, şeker ve tansiyon rahatsızlığı olması nedeniyle karnındaki yara kapanmadığından açık bırakıldı. V.A.C. sistemleri ile karın içi temizlenen hastanın Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Dr. Feridun Karadağ, Dr. Umur Dere ve Dr. Ersin Uysallar’ın kontrolünde 2 ay kadar yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildi. Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zafer Akad’ın gerçekleştirmiş olduğu operasyonla bacağından alınan deri ile karnın üstü örtülen Barbara, 4 aylık hastalık sürecinde 6 kez ameliyat olarak sağlığına kavuştu.

“Hekimler mutlu”

Hekim arkadaşları ile birlikte ekip olarak özverili bir tedavi sonucunda Barbara’yı sağlığına kavuşturmanın mutluluğu yaşadıklarını belirten Op. Dr. Barış Gürcü, Barbara’nın da bu süreçte mücadeleyi hiç bırakmadığını söyledi. Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ekibi olarak tedavisi büyük emek isteyen, zorlu hastalıkların üstesinden gelerek, hastalarını sağlığına kavuşturduklarını belirten Gürcü, COVİD-19 salgını ile mücadele edilen bir dönemde hekimler olarak her zaman olduğu gibi hastaları iyileştirmek için canla başla çalışmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.