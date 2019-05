İstanbul Cerrahi Hastanesi hikayesini yeniden yazıyor

İstanbul Cerrahi Hastanesi, kimsenin ihtimal vermediği bir süreç sonunda zoru başardı ve küllerinden yeniden doğdu. Yaklaşık 2,5 yıl önce yeni bir hikaye yazmak üzere yola çıkan Prof. Dr. Ahmet Nuray Turhan ve ekibi, bugün kendi ayakları üzerinde duran bir hastane yarattı.



İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin yeniden doğuş hikayesini anlatmak ve gelecek planlarını paylaşmak üzere basın mensuplarıyla biraraya gelen İstanbul Cerrahi Hastanesi CEO’su Prof. Dr. Ahmet Nuray Turhan, “6 Aralık 2016’da CEO koltuğuna oturduğumda hastanenin durumu içler acısıydı. Sektördeki birçok arkadaşımız bu işin başarılmasının zor olduğu noktasında hemfikirdi. Geldiğim ilk gün 21 maddelik bir manifesto yazdım. Bunların hepsini teker teker başardık.Bizi aşağıya çeken ve yükselmemizi engelleyen tüm safraları attık. Birinci madde tüm çalışanlarhaklarını, ücretlerini zamanında alacak ve hiç kimse hak etmediği bir pozisyonda kalmayacaktı. Son madde ise borçların tamamen sonlandırılmasıyla ilgiliydi. Birinci maddeyi ilk günden uygulamaya aldık. Böylece çalışanlarımızla aramızdaki güven unsurunu en üst seviyeye çıkardık. İki ay önce ise bu son maddeyi yani 15 milyon dolar borcumuzu kapattık ve hikayemizi anlatmanın zamanının geldiğini düşündük. Özel hastanelerin yüzde 25-30 civarında hasta kaybı yaşadığı bu günlerde İstanbul Cerrahi Hastanesi, yatırımcısından tek bir kuruş almadan yoluna devam edecek pozisyona geldi” dedi.



60 milyon dolar daha yatırım yapıldı



Yönetime geldiğinde İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin 15 milyon dolar borcunun olduğunu belirten Turhan, “Son üç yıl içinde hastanemize 60 milyon dolar yatırım yaptık. Bu zamana kadar yaptığımız yatırım 90 milyon dolara ulaştı. Uluslararası sağlık arenasına çıkabilmek ve bu platformda bulunan hastaların hastanemize ve ülkemize gelmesini sağlamak için modernizasyon konusunda hiçbir yatırımdan kaçınmadık. Bütün ekipmanlarımız modernize edildi. Eski hiçbir cihazımız kalmadı. Öncelikle yatak kapasitemizi arttırdık. 78 yataklı bir hastane için yaptığımız bu yatırım çok gelebilir ancak biz çok olarak değil şart olarak bakıyoruz.



Biz hastalarına önem veren butik bir hastane olarak yolumuza devam ediyoruz. Bütün hastalara hizmet veren ve herkesin özel bir birey olduğunu hissederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hastalarımız da bize güveniyor. Şöyle bir mesleki pratiğimiz vardır: Hekiminize güveniyorsanız, ameliyat sonrası aldığınız ağrı kesici sayısı azalır. Biz ameliyat sonrasında en az ağrı kesici kullanan hastane olmak için yola çıktık, bu yolda ilerliyoruz” dedi.



Misyonlarını tamamen etik kurallara yönelik kurguladıklarını belirten Turhan, “Bugünkü Türkiye’nin ekonomik gerçeğinde kendi ayaklarımız üzerinde durmayı, dürüstçe ve etik davranışlar içinde başardık. Fiyatlandırma bizim için her zaman ikinci planda oldu. Bizim en önemli mottomuz ‘Ticari kaygımız yok, onursal kaygımız var’ oldu.Bunlardan da önemlisi bizim Türkiye kaygımız var. Hedefimizde her zaman iyi bir Türkiye var” diye konuştu.



Bodrum'a çok büyük bir kompleks kuracak



“İleri gidiyoruz ve daha da açılacağız” diyen Turhan, Bodrum’da büyük bir kompleks yapmak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. Turhan, “Bizce şuan Türkiye atmosferi yatırım için en optimal düzeydedir.Bizim bir hayalimiz var ve bu hayalimizin içinde Bodrum’da büyük bir hastane kompleksi kurmak var. Bodrum’un iyi birlokasyon olduğunu düşünüyoruz. İstanbul Cerrahi Hastanesi’nin yüzde yüz hissesine sahip yatırımcımız Ghassan Şakir veben bu konuda çok iştahlıyız” dedi.



Bodrum’a yapacakları yatırımın Türkiye’de tek olacağını belirten Turhan, “Hastane kompleksi residence, otel, rehabilitasyon merkezi ve fizik tedavi merkezi olacak. Ayrıca burada bir kanser cerrahisi ve tedavileri enstitüsü kurmak istiyoruz. Hastalarımızın önemli bir kısmının yurtdışından gelmesini planlıyoruz. Devletimizin de bu yatırıma vergi avantajı gibi birtakım pozitif ayrıcalıklar sunmasını arzu ediyoruz. Çünkü bu yatırımlar ile dünyadaki belirli potansiyelin üzerindeki insanları Türkiye’ye çekmek istiyoruz. Yatırımımızın bu yönüyle de Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz” dedi.



Bütün prosedürleri hallettikten sonra 1,5 yılda inşaat sürecini bitirebileceklerini söyleyen Turhan, “İş yeter ki inşaat yapma safhasına gelsin, çok kısa sürede sonuçlandırırız. Ancak bürokrasinin çok olması arzu etmediğimiz bir durum” diye konuştu. Yatırımın büyüklüğü konusunda rakam vermekten kaçınan Turhan, “Şu an için en az 200-250 milyon dolarlık bir yatırım olacağını düşünüyoruz. Bu yatırıma duruma göre 500 milyon dolara da ulaşabilir. Ancak yer belli olmadan projede nelerin olacağı henüz tam olarak netleşmeden söylenecek her rakam afaki olacaktır” dedi.