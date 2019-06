İşte bayram kilolarınızdan kurtulmaya yardım edecek 10 öneri!

Uzun bayram tatili boyunca ne kadar dikkat edilse de rutinden fazla yemek yeme ya da daha fazla kalorili ürünleri tüketmek ve değişen beslenme düzeniyle birlikte kilo almak kaçınılmaz olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Karacane kadar erken zamanda kilo verilmeye başlanırsa alınan kilolardan o kadar kolay kurtulmanın mümkün olabileceğini ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu konuda nasıl ilerlemek gerektiğine dair ipuçlarını ise şöyle sıralıyor:



1.Yeterli miktarda su için



Vücudun düzenli çalışması için ve yağ metabolizmanızı düzenlemek için mutlaka günde 2-2.5 litre su içmeniz gerekir. Bol su içmek aynı zamanda daha tok hissetmenizi sağlayacağı için daha az yemek yemenize yardımcı olur. Ayrıca,yemekten yarım saat önce içilen su sindirimin de kolaylaşmasını sağlar.



2. Daha fazla hareket edin



Kilo vermek için mutlaka fiziksel olarak daha aktif olmak gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Hilal Karaca, “Fiziksel aktivitenizi arttırmak vücudunuzun enerji harcamasını artırır ve böylece kilo vermeniz kolaylaşır. Haftada 3 gün 1 saat hızlı tempoda yürüyüş yağ yıkımına yardımcı olacaktır. Fakat beslenmenize dikkat etmediğiniz sürece yaptığınız fiziksel aktivite boşa gideceğini unutmayın. Bu nedenle hem hareket etmeye, hem de beslenmeye dikkat etmek gerekir” diyor.



3. Lif tüketimini arttırın



Lif yönünden zengin besinlerin hem uzun süre tok tutucu hem de bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunuyor. Bu da kilo kaybını destekliyor. Bu nedenle öğünlerde taze meyve ve sebzeler, tam tahıllı besinler ve kuru baklagiller gibi lif açısından zengin besinleri tercih edin.



4. Hazır gıdalardan uzak durun



Kilo almaya neden olan ürünler arasında hazır gıdaların ilk sırada geldiğini hatırlatan Dyt. Hilal Karaca, “Hazır gıdaların büyük bir kısmı gereğinden fazla şeker ve yağa sahip olduğu için kilo kontrolünü sağlamak istiyorsanız, bu ürünleri hayatınızdan çıkarmalısınız. Bunların yerine lif içeriği yüksek sağlıklı besinleri tercih edin.”



5. Her öğününüzde yeşillik ve sebzeler bulundurun



İçindeki lif sayesinde sizi daha uzun tok tutacak, aynı zamanda vitamin ve mineral zenginliği ile sizi daha sağlıklı yapacaktır. Öğünlerde protein yağ ve karbonhidrat dengesi son derece önem taşıyor. Bu nedenle önünüzdeki tabağın yarısı protein ve yağdan, diğer yarısının da sebzelerden oluşmasına dikkat etmek gerekiyor. Elbette ekmek, bulgur gibi tahılların da unutulmaması önem taşıyor.



6. Kendinize uygun sağlıklı beslenme saatleri oluşturun



Her gün mutlaka ana ve ara öğün (aralarında 2-3 saat fark olacak şekilde) düzeninin hayata geçirilmesi de bir diğer önemli noktayı oluşturuyor. Düzenli beslenmenin vücudunuzun yağ yıkımına yardımcı olacağını ve düzgün çalışmasını sağlayacağını söyleyen Uzm. Dyt. Hilal Karaca, bu sayede sadece belirli bir dönem değil her zaman doğru şekilde beslenmenin mümkün olabileceğini anlatıyor.



7. Kahvaltıyı atlamayın



Kahvaltı metabolizmayı çalıştırarak vücudu uyandırdığı için kahvaltının kesinlikle atlamaması da önem taşıyor. Bunu sağlayabilmek için her zaman büyük bir kahvaltı olmasına gerek bulunmuyor. Bunun yerine örneğin, meyve ve süt ya da kepekli ekmek ve beyaz peynirden oluşan bir tost gibi küçük bir kahvaltı da yeterli olabilmektedir.



8. Haftada 2 gün balık tüketin



Balık içeriğindeki omega-3 sayesinde vücudunuzun çalışma fonksiyonlarını düzenleyerek sağlıklı kiloya ulaşmaya yardımcı olan gıdalar arasında yer alıyor. Uzm. Dyt. Hilal Karaca, bu nedenle haftada mutlaka iki gün balık tüketmeye özen göstermek gerektiğini söylüyor. Pişirme şeklinin de ızgara ya da fırında olmasının yarar sağlayacağını anlatıyor.



9. Hamur işlerinden uzak durun



Her ne kadar bizim yemek kültürümüzde hamur işlerinin çok önemli bir yeri bulunma da kilo vermek isteniyorsa bu ürünlerden özellikle uzak durmak gerekiyor. Zira poğaça, börek ve açma gibi günün her saatinde tüketilebilen ürünler çok fazla kaloriye sahip olduğu için kilo almaya neden oluyor.



10. Uyku saatinizi düzenleyin



Dyt. Hilal Karaca, beslenme ve egzersiz ile beraber düzenli ve kaliteli bir uyku düzeninin de kilo kontrolü için çok önemli olduğunun altını çizerek, şu bilgileri veriyor; “Metabolizmanızın düzgün çalışması ve iştah kontrolü için yani sağlıklı bir kilo için uykunuzun düzenli ve kaliteli olmasına özen gösterin. Bu nedenle günde 7-8 saat uyumaya ve mümkün olduğunca aynı saatlerde yatmaya çalışın. Uykuya geçiş süresinde sıkıntı yaşarsanız da melisa, tıbbi papatya gibi bitki çaylarından yararlanabilirsiniz.”