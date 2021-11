İşte diyabet ile mücadelenin yolu

14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde hastalıkla mücadele konusunda önemli ipuçları veren Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, diyabetin son yıllardaki hızlı artışından, obezitenin birinci derecede sorumlu olduğunu belirtti.

Günümüzde yanlış beslenme tercihlerindeki artışın da neden olduğu “Diyabet” tüm dünyada giderek artan bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Yapılan araştırmalarda 2013 yılı itibariyle dünyadaki diyabetli birey sayısının 382 milyon olduğu, bu sayının 2035 yılına gelindiğinde, %55 oranında artarak 592 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Diyabetin bu hızlı yükselişi nüfus artışı, yaşlanma, kentleşmenin getirdiği yaşam tarzı değişikliği, obezite ve hareketsizlik gibi faktörlerle açıklanıyor. Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, özellikle hareketsiz ve sağlıksız beslenmeye dayalı bir yaşam tarzının tip 2 diyabetin görülme sıklığını artırdığına işaret ederek, diyabetin tüm dünyada ölüm nedenleri arasında kalp hastalığı, kanser ve kronik akciğer hastalığından sonra 4. sırada yer aldığını belirtti.

Diyabete bağlı ölümlerin yarısı 60 yaş ve altı bireylerden oluşuyor

2013 yılında tüm dünyada 5.1 milyon insanın diyabet ve diyabete bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Garipağaoğlu ölümlerin yaklaşık yarısının 60 yaş ve altı bireylerden oluştuğu bilgisini aktardı. Garipağaoğlu ayrıca kontrol edilemeyen diyabetin, zaman içinde başta kalp-damar, göz, böbrek, sinir sistemi olmak üzere vücudun bütün sistemlerini olumsuz etkileyerek pek çok hastalığa yol açtığını vurguladı. Garipağaoğlu diyabetin önlenmesinde küresel anlamda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen “14 Kasım Dünya Diyabet Günü”nde “sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam” konusunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Daha fazla hareket, daha az kilo!

Türkiye’nin 20-79 yaş aralığında 7 milyonun üzerindeki diyabetli sayısı ile Avrupa ülkeleri arasında zirvede olduğuna dikkat çeken Garipağaoğlu, ülkemizde yetişkinler arasında %66’ya varan oranla yaygın olarak görülen fazla kiloluluk ve obezitenin diyabet gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.

Şişman bireylerin vücut ağırlığında sağlanan %7-10’luk bir kayıp ile tip 2 diyabete yakalanma riskinin yarı yarıya azaldığını vurgulayan Garipağaoğlu, kilo kontrolünü sağlayabilmek için daha fazla hareket etmenin ve sağlıklı beslenme tercihlerine yönelmenin son derece önemli olduğunu ekledi.

Diyabetten korunabilmek için ekmek, bulgur, makarna, erişte gibi tam tahıllar, kuru baklagillerin yanı sıra, sebze, meyve, süt-yoğurt, peynir, balık ve zeytinyağının hakim olduğu, ‘Akdeniz Beslenme Modeli’nin, sağlıklı beslenme alışkanlığı için kanıta dayalı bir uygulama olduğu bilgisini veren Garipağaoğlu, günlük besinlerin en az 3, gerekirse 4-5 öğüne dağıtılarak tüketilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

