İşte kış için cilt bakamı Teoxane RHA Hydrogel Mask, Işık Dolgusu’nun özel inovatif formülü ve patentli “Resilient” hyaluronik asit içeriği ile mat ve nemsiz ciltlere yoğun bakım yaparken cildin canlanmasına, sıkılaşmasına, parlamasına, kırışıklıkların ve ince çizgilerin azalmasına yardımcı oluyor.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:39