İyilik şenliği başlıyor! Toplumda ses getiren pek çok projeye imza atan Pİ Kadın Kanserleri Derneği,şimdi de İyilik Şenliği’ni gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyor. Şenlikte, Ayşe Arman’ın Bodrum’da kurduğu İyilik Kolyeleri Atölyesi’nde Nükhet Duru, Fatih Erkoç ve İpek Açar şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Kolye atölyesinden, doğal deodorant yapım atölyesine kadar birçok farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Şenlikten elde edilecek gelirle, daha çok kadın meme kanserine karşı ücretsiz kontrol edilecek.

Toplumda ses getiren pek çok projeye imza atan Pİ Kadın Kanserleri Derneği, şimdi de İyilik Şenliği’nde misafirlerini ve sanatçıları ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2 Ağustos Cuma günü (bugün) günü başlayacak İyilik Şenliği, 3 Ağustos Cumartesi ve 4 Ağustos Pazar günü de devam edecek. Sanatçıların da destek vereceği şenlikte, isteyen misafirler farklı atölyelere de katılarak renkli ve keyifli anlar yaşayacak. Ayşe Arman’ın Bodrum Gürece’de kurduğu İyilik Kolyesi Atölyesi’nde gerçekleştirilecek İyilik Şenliği’ne katılım için bilet almak gerekiyor. Şenlikten elde edilecek gelir, daha çok sayıda kadının ücretsiz meme kanseri taraması için kullanılacak.



Dopdolu bir program



Ayşe Arman’ın Bodrum Gürece’deki İyilik Kolyesi Atölyesi’nin bahçesinde düzenlenecek şenlik, misafirlerine eğlenceli anlar yaşatacak şekilde planlandı. Sanatçıların katılımıyla daha da renklenecek atölyenin bahçesinde kurulan 12 farklı standta minik alışverişler yapmak mümkün olacak.



2 Ağustos Cuma günü İpek Açar, ünlü şarkıcı Kayahan’ın unutulmaz eserleri başta olmak üzere sevilen şarkılarıyla dinleyicilere seslenecek. 3 Ağustos Cumartesi günü, şarkılarıyla Fatih Erkoç, kanunuyla Ahmet Baran izleyicinin karşısında olacak. 4 Ağustos Pazar günü ise Nükhet Duru, Ayşe Arman’ın sorularını yanıtlamak ve tatlı bir sohbet yapmak üzere sahneye çıkacak. Sohbetin aralarında Nükhet Duru, kalplerde taht kuran şarkılarını da söyleyecek.



İyilik Kolyeleri Atölyesi’nden ebru atölyesine…



Şenlikte çeşitli atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Katılımcılar diledikleri atölyelere katılabilecekler. Cuma ve Cumartesi günleri Ayşe Arman’ın da katılacağı 4 kez yapılacak olan İyilik Kolyesi Atölyesi var. Ayrıca Alya Dormen, dans atölyesinde katılımcılara dans deneyimi yaşatacak. Meltem Kurtsan’ın da Aromaterapi Atölyesi, Sevda Doğan’ın Şifa Atölyesi, Nazan-Sera Çamaş ve Mehmet Önal’ın dede-torun Ebru Atölyesi’nde katılımcılar farklı heyecan yaşayabilecekler. Milka Karaağaçlı’nın ‘piercing partisi’nde, dileyen piercing yaptırabilecek. Ayrıca ünlü dövmeci Özgür Şaşmazer, dileyenlere minik dövmeler yapacak.

