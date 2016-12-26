Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

İzmir'de hastanın tomografi sırasında kalp krizi geçirdiği iddiası

- İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine karın ağrısı ve idrarını yapamama şikayetiyle başvuran hastanın, tomografi sırasında beklerken kalp krizi geçirdiği ve bir hafta sonra da hayatını kaybettiği iddiası üzerine soruşturma başlattı

İzmir'de hastanın tomografi sırasında kalp krizi geçirdiği iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'de bir hastanın tomografi sırasında beklerken kalp krizi geçirdiği ve bir hafta sonra da yaşamını yitirdiği iddiasıyla ilgili İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğince soruşturma başlatıldı.

İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hasan Günay (41), 11 Aralık'ta karın ağrısı ve idrarını yapamama şikayetiyle Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine başvurdu.

Doktor kontrolü ve tetkiklerinin ardından idrar yolu enfeksiyonu teşhisiyle eve gönderilen Günay, ertesi gün aynı hastaneye tekrar başvurdu. Hasan Günay, teşhisin değişmemesi üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitti, ardından tetkiklerini yaptırmak üzere Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine döndü.

Bağırsak perforasyonu (delinmesi) olduğu tespit edilen Günay, tomografi çektirmek için sırada beklerken fenalaşınca acil olarak ameliyata alındı.

Yetkililer, Hasan Günay'ın sırada beklerken kalp krizi geçirmediğini, kalbinin ameliyat sırasında durduğunu belirterek, hastanın doktorların müdahalesiyle hayata döndüğünü, ancak bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Hasta yakınlarının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Çiğli Bölge Eğitim Hastanesiİzmir Kuzey Kamu Hastaneleri BirliğiTomografi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.